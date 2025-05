Ignacio Walker cuestionó "burdo aprovechamiento electoral" de la derecha en caso ProCultura

El excanciller Ignacio Walker (exDC) sostuvo en Cooperativa que los cuestionamientos de la derecha a los candidatos presidenciales de izquierda que irán a primarias por el caso ProCultura son un "burdo aprovechamiento político".

En El Primer Café, el exministro recalcó que "yo creo que esto es un burdo aprovechamiento político electoral, muy lamentable la verdad, de una primaria impecable como la que está teniendo lugar, de un caso absolutamente condenable como lo que estamos viendo en el caso de Alberto Larraín y las distintas aristas".

"No sé si responde a las frustraciones de la propia derecha o de las derechas que no pudieron hacer una primaria, no les resultó, esa es la verdad. Quisieron hacerla, pero no les resultó", añadió.

Por su parte, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, dijo que "siempre se torna un caballito de batalla en lo electoral, pero yo creo que esto es más profundo y tiene que ver con la confianza, la fe pública, la hemos visto defraudada numerosas y excesivas veces en distintos casos y en que yo esperaría que la derecha también hubiera reaccionado con la misma fuerza, partiendo por el caso Hermosilla y todas las implicaciones con el Poder Judicial, que son gravísimos, todo el tema de los alcaldes y alcaldesas, Cathy Barriga, Torrealba".

"La gente lo que ve es que cuando es de un sector, el otro sector reacciona, y no hay un compromiso con lo de fondo. Yo creo que más allá de las implicancias electorales que puede tener, y evidentemente las va a tener, tenemos que hacernos cargo de la política de buscar soluciones, de que esto no siga ocurriendo y de buscar cambios reales", agregó.

"Es la primaria de ProCultura"

En la oposición, el integrante del comité político de la UDI, Jaime Coloma, manifestó que "esta es la primaria de ProCultura, porque sin duda todas las personas que van a primarias, los cuatro candidatos de izquierda, va a ser un tema recurrente en la elección".

"Nosotros vemos que esta primaria, lamentablemente, va a rondar en torno a ProCultura, quién era más cercano, quién era más lejano. Aquí vemos que el candidato Gonzalo Winter, con su partido Frente Amplio, se le complica su actuar en la primaria y entonces claramente todo va a rondar en torno a esto", cuestionó.

Finalmente, el presidente de Evópoli, Juan José Santa Cruz, aseveró que "esto pareciera no ser solo algo organizado por una persona o por una fundación, acá más bien parece una cosa orquestada, de múltiples personas, en varias partes de Chile, en varias regiones para utilizar este mecanismo con distintos gobiernos regionales y con distintos servicios, como el Ministerio de Vivienda".

"Esto es un modus operandi donde se utilizaban fundaciones para hacerse de recursos estatales y desviar hacia otro lado. Entonces eso habla de aquí hay una organización que permitió todo esto y de eso hasta ahora hemos sabido muy poco, por razones que son muy entendibles, porque está en proceso de investigación", puntualizó.