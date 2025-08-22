Ignacio Walker: Declaraciones de Kast y Sutil demuestran que hay "un solo libreto" en la derecha

El exministro Ignacio Walker (exDC) aseguró en Cooperativa que las declaraciones del exlíder de la CPC, Juan Sutil, sobre la dictadura de Augusto Pinochet demuestran que existe "un solo libreto" entre los partidos de derecha.

En El Primer Café, Walker sostuvo que "el candidato presidencial de la derecha dura (José Antonio Kast) y el jefe del comando de Matthei (Sutil) dicen lo que dicen (...) la línea divisoria, el parteagua, entre lo que son las derechas, hay tres derechas, pero hay un solo libreto: el Congreso no es tan relevante y lo de Pinochet fue dictadura".

"Todas las tendencias indican que la Presidencia en el próximo gobierno debería ser de uno de los candidatos de la derecha y lo más probable es que sea José Antonio Kast, de acuerdo a las encuestas que tenemos hoy día (...) la frustración que yo siento es cómo se fue vaciando el ancho espacio del centro, la centroizquierda y la centroderecha, que cómo es posible que existiendo una demanda del 42 por ciento del electorado, no hay una oferta política".

El exministro Ricardo Solari (PS) recalcó que "no pueden pasar coladas las declaraciones de Juan Sutil de esta semana, que entre comillas vino a salvar la campaña de Evelyn Matthei y se puso sobre la mesa una declaración casi incomprensible. No sé cómo se podría fundamentar esta tesis que él tiene de que aquí no hubo dictadura con Pinochet porque entregó el mandato".

Desde la derecha, el exsubsecretario Máximo Pavez (UDI) replicó que "lo que dijo Juan Sutil lo piensa mucha gente y lo piensa toda la gente que va a votar por Kast (...) se genera en torno a mi candidata, que creo que sigue siendo la mejor opción para el país, se genera un problema que no se admite ningún error y los medios van a intentar relevar cualquier traspié y eso es parte de las reglas del juego y no hay nada que hacer".

"La frase fue una opinión personal, él aclaró lo que significaba (...) la frase de Juan Sutil, en el Chile de hoy, que está demostrando las encuestas que está mostrando, no mueve la aguja. Sí en el sistema político, porque genera morbo en torno a si la candidatura de Evelyn Matthei sigue cometiendo traspiés", comentó.

Finalmente, el exministro Nicolás Eyzaguirre (PPD) aseveró que "Evelyn Matthei ha hecho esfuerzos heroicos por buscar el centro político, por buscar matices en su programa, buscar acuerdos, y a mí me gustaría mucho que Jeannette Jara se operara de algunas declaraciones que tenemos de personeros del Partido Comunista, y buscar al centro con decisión",

"Digo que es heroico, porque hoy día paga en la políticas las declaraciones altisonantes en momentos de crisis. Este es un problema mundial (...) entonces yo creo que lo de Sutil no pudo ser más inadecuado", lamentó.