Insulza: "Si desde La Moneda están permanentemente actuando sobre política exterior, eso no va a funcionar"

"Creo que falta profesionalismo y ha habido errores". De esta manera el senador socialista y ex canciller (1994-1999) José Miguel Insulza reiteró sus críticas al manejo de las relaciones exteriores por parte del Gobierno de Gabriel Boric, marcado por algunas polémicas en las últimas semanas.

En entrevista con el programa Profundidad de Campos de TV Senado, Insulza abordó las declaraciones sobre el estallido social del embajador chileno en España, Javier Velasco, asegurando que evidencian falta de profesionalismo y errores básicos de conceptos en materia diplomática.

"El embajador en España debería haber sabido que para hacer política exterior buena, no se usa decir que la anterior fue mala. Eso no se ha hecho nunca y mucho menos cuando la política exterior de Chile en los últimos 30 años es una de las grandes cosas que podemos exhibir, para que estamos con cuentos", afirmó el parlamentario.

Ante esto, el ex titular de la OEA advirtió que existe una "falta profesionalismo y ha habido errores en ese sentido", por lo que es necesario depositar confianzas a nivel ministerial, partiendo por la líder de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola.

"El ministro de relaciones exteriores nunca es el que le lleva problemas al Presidente, es el que le lleva soluciones porque el Presidente no tiene tiempo para estar todo el día preocupado de eso. Entonces si desde La Moneda están permanentemente actuando sobre la política exterior, eso no va a funcionar", estimó el ex jefe diplomático, añadiendo que debe primar "menos presidencia y que el Presidente Boric confíe en su Cancillería y deje que en Cancillería se decidan las cosas profesionales".

IMPASSE CON ISRAEL

En la misma línea de poner en valor la labor de los profesionales de carrera, Insulza comentó el reciente impasse con Israel en la casa de Gobierno, advirtiendo que "la canciller se lo debe haber dicho, 'Presidente ¿por qué no recibe las cartas credenciales y después le dice al embajador lo que le parezca?' pero no deje de recibir las cartas credenciales. Esas son cosas que son de cajón para un funcionario de carrera".

"Dejar de recibir las credenciales es no cumplir con un acto diplomático esencial", alertó el titular PS, que afirmó también que cualquier situación particular que haya generado molestia debió surgir de forma posterior o ser expresada de otro modo.

Si el Presidente Gabriel Boric escucha sugerencias de este tipo, también fue puesto en duda por el experimentado personero. "¿Hace caso? ¿Se lo dicen? No sé pero la verdad es que tiene que haber una Cancillería a la cual se le permita asumir todas las funciones", subrayó.

"A mí como canciller jamás el segundo piso me dijo lo que había que hacer", fue otro concepto del parlamentario.

TPP y POSIBLE AJUSTE EN CANCILLERÍA

En cuanto a un posible ajuste en esa dirección, Insulza señaló que puede ser una posibilidad, aunque afirmó que tanto la ministra como el subsecretario de relaciones exteriores son idóneos, por lo que "el punto es cuál es el lugar que ocupa la Cancillería en la función del gobierno".

Finalmente, sobre el trámite en el Senado del Tratado Integral y Progresivo de Asociación Transpacífico (CPTPP o TPP-11), sostuvo que "no es ni mejor ni peor que todos los tratados que hemos firmado", considerando que la mejor opción es su aprobación y que en el pasado hubo "todo tipo de mentiras y muchos agarraron papa", recordando incluso al mandatario Gabriel Boric.

"Desgraciadamente hay hasta unas fotos del presidente Boric con una camiseta que dice 'No al TPP', entonces claro que el gobierno tiene un problema", indicó.