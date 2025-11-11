Isidro Solís: Fontaine está tratando de esconder el zarpazo de su mano peluda

El exministro Isidro Solís (Amarillos) aseguró en Cooperativa que cree que Bernardo Fontaine -actual integrante del comando de José Antonio Kast- está mintiendo al desconocer la utilización de bots en redes sociales para hacer "campaña sucia" en contra de otras candidaturas.
En El Primer Café, Solís dijo que "no le creo a Bernardo Fontaine, no le creo que él no supiera, con la cantidad de información que sale en el reportaje y que a él lo sindica directamente participando en todo eso".
"En definitiva lo que estaban haciendo era una campaña de desinformación, una campaña de denostación, que no solo afecta a un candidato, esto es una afectación a la democracia. Cuando tú tratas de montar información falsa para inducir a la gente a votar de una manera totalmente desinformada, estás haciendo un atentado a la democracia y yo creo que esa actitud es una de las cosas más grotescas y más groseras que se ha visto en toda esta campaña", añadió.
"Creo que está mintiendo, creo que está tratando de esconder el zarpazo de su mano peluda", insistió.
Sobre esta situación, el diputado republicano Agustín Romero planteó que "estaba recordando cuando José Antonio Kast nos dijo en el comando 'van a inventar toda clase de cosas en contra de nosotros, van a hacer todo lo posible por desprestigiarnos', el gobierno, la izquierda, van a hacer todo lo posible por buscar cosas".
"Bernardo Fontaine aclaró y yo le creo. Si Isidro Solís tiene antecedentes para poder desmentirlo, que los presente, él fue ministro de Justicia así que sabe cuáles son los caminos que tiene que seguir. En el caso nuestro, nosotros vamos a seguir concentrados en lo que le importa a los chilenos", finalizó.