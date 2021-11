Jadue: "Mientras haya desigualdad, el futuro será cualquier cosa menos pacífico y seguro"

El alcalde de Recoleta y ex candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, advirtió que mientras exista desigualdad en el país "el futuro será cualquier cosa menos pacífico y seguro", por lo que cuestionó la candidatura del abanderado del Partido Republicano, Jose Antonio Kast, asegurando que ofrece una "visión de tranquilidad" que al final es "un deseo conservador de orden".

"Crisis como la que estamos viviendo siempre vienen con incertidumbre, y esa incertidumbre lleva a elegir entre dos opciones: continuar con el modelo reinante o afrontarlo. Cada vez son más los que, cuando se les da la opción de continuidad, están diciendo rotundamente que quieren algo más", indicó el jefe comunal en entrevista con el medio estadounidense Jacobin.

En esta línea, afirmó que un posible triunfo de Kast puede generar en el país una situación similar a la que vivió Estados Unidos con Donald Trump, dado que -señaló- "apela a las personas que están experimentando incertidumbre, sobre todo movilizando ese sentimiento de inseguridad hacia un sentimiento de odio hacia lo desconocido -hacia los inmigrantes, por ejemplo-, y luego ofrece una visión de tranquilidad que termina siendo nada más que un deseo conservador de orden".

"Lo que algunas personas todavía no entienden es que mientras haya una creciente desigualdad por delante, el futuro será cualquier cosa menos pacífico y seguro", advirtió Jadue.

Ante esto, el ex abanderado presidencial valoró que sea Gabriel Boric, candidato de Apruebo Dignidad, quien enfrente a Kast en las elecciones presidenciales, ya que "también está en contra del modelo actual y representa una alternativa real''.

