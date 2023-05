Jouannet por La Araucanía: "El Gobierno lo ha hecho tan mal como Piñera; hay mucho amateurismo"

El diputado de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet, se refirió hoy en El Diario de Cooperativa a la situación de violencia que se vive en la macrozona sur y cuestionó el actuar del Gobierno en materia de seguridad, al que consideró de "amateur" y lo comparó con la administración del exmandatario Sebastián Piñera.

"El Gobierno lo ha hecho muy mal, lo ha hecho tan mal como el Gobierno de Piñera, ambos lo han hecho muy mal. La violencia recrudeció a partir del caso Catrillanca y fue imposible pararla después. Llevamos más de un año, mucha ineficiencia, mucho amateurismo", afirmó el parlamentario en conversación con Cooperativa.

"No se sigue entendiendo el problema para algunos, fundamentalmente para el populismo de izquierda radical. El Presidente visitó en su momento -cuando era diputado y junto a otros parlamentarios- Temucuicui, y se reunió con gente que hoy está vinculada a la violencia. Yo no entiendo cómo no mejoramos esto, cómo no hemos avanzado, cómo seguimos manteniéndolo con los militares y todo", añadió.

El parlamentario también se refirió a ciertos ministros de la administración actual y señaló que "la Moneda no entiende que la Araucanía es un problema gravísimo para ellos. En la Moneda, la única que da la sensación de autoridad política es la ministra (del Interior, Carolina) Tohá y el ministro de Segpres (Álvaro Elizalde), porque son personas que, de alguna manera, vienen de lo que es la herencia de la Concertación".

"Como dijo el otro día el senador (Ricardo Lagos) Weber (PPD), no podemos seguir resistiendo este Gobierno con cuatro o cinco ministros, que son los ministros de los 20 años, de los mejores gobiernos de la historia", sostuvo Jouannet.

ESTADO DE SITIO

El diputado abordó también un posible decreto de Estado de Sitio en la Araucanía y expresó no estar de acuerdo con la medida, ya que los militares "no están para el orden público".

"Hay que tener cuidado con la demagogia en seguridad, después si no funciona el Estado de Sitio, ¿qué hacemos? No tenemos más militares, fundamentalmente porque la estrategia en materia de Defensa de Chile tiene que ver con mantener mejor material bélico que con tener más personal. Hemos tenido un déficit tremendo en la incorporación de jóvenes en el servicio militar", expresó.

"No hay que olvidar lo que dijo el comandante en jefe del Ejército, que dijo que estamos sacando a los militares de las tareas de los militares. Los militares no están para el orden público. Yo soy miembro de la Comisión de Defensa y converso con los militares, y ellos no quieren eso, no están dispuestos a eso. Lo vivieron en el estallido social", agregó.

PRESUNTAS CONEXIONES CON GRUPOS RADICALIZADOS

Finalmente, el legislador se refirió a los grupos radicalizados que existen en la zona y su presunta "conexión" con el Gobierno.

"Cuando hablo de grupos radicalizados, no hablo de terroristas ni bandas criminales. Cuando una ministra de Estado (Jeannette Vega) y su jefa de prensa tuvieron vínculos y contactos con Héctor Llaitul, con la CAM. Tuvimos hace un tiempo a una persona que es hermano de uno de los fundadores de la CAM, que entró a trabajar en el Gobierno de Piñera, en donde incluso el delegado de la época me lo ratificó (Raúl Allard), que entró a la Seremi de Salud", expuso.

"Tenemos una persona que entró a trabajar a la Segpres que, siendo jefe de gabinete del delegado Allard y que le costó el cargo, señaló a los agricultores que la paz se cambiaba por tierra y que la única forma de tener paz era entregando las tierras y planteando que esto era una usurpación. No me van a decir que no es violento esto. A mí me molesta porque el Gobierno dice que va a trabajar para tener seguridad pero finalmente terminan contratando gente que, de alguna manera, alienta la violencia", remató Jouannet.