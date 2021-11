Kaiser ofrece disculpas y asegura que fue una "mala ironía" poner en entredicho el derecho a voto de la mujer

El futuro diputado Johannes Kaiser, del Partido Republicano, salió a ofrecer disculpas por el video, viralizado esta semana, en el que, con extrema liviandad e irresponsabilidad, cuestionó la pertinencia del voto femenino y acusó a los inmigrantes de violadores.

Tras su elección el domingo por el codiciado distrito 10 de Santiago, fue reflotado en redes sociales el registro de una transmisión por internet, en el cual le asegura a su interlocutor: "Tú tienes una especie de esquizofrenia: las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente, y tú realmente te preguntas si el derecho a voto (femenino) fue una buena idea".

Palabras que fueron repudiadas por el Gobierno, desde el cual la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett, deploró que "alguien ponga en duda los derechos civiles que tanto nos ha costado adquirir a las mujeres"; mas no por el candidato del Frente Social Cristiano -y que ha conseguido apoyos desde el oficialismo-, José Antonio Kast, quien dijo desconocer "en detalle" y se limitó a decir: "Yo no puedo compartir lo que usted señala, pero también hay que ver en qué momento salió el video, cuál es el contexto, cuál es el desarrollo, y él tendrá que dar una explicación".

Kaiser, en tanto, entrevistado esta mañana en televisión respondió que fue un "sarcasmo", pero reaccionó agresivamente ante una periodista que lo interrogó.

Posteriormente, ya durante la tarde de este martes, mediante una declaración pública, que no firma, pidió perdón "a todos quienes se hayan sentido ofendidos por una serie de frases francamente inaceptables, que resultaron de una mala ironía que buscaba escandalizar llamando la atención".

Diputado electo Johannes Kaiser pide disculpas mediante comunicado tras polémica por sus dichos contra el voto femenino, entre otros tuiteos que terminaron en que eliminara su cuenta. @Cooperativa pic.twitter.com/CufjfdFcLG — Kassandra (@kasswg) November 23, 2021

En el texto, sin embargo, intenta situarse como víctima al reprochar que, siempre según él, las críticas "lo único que hacen es poner en duda mi irrestricto respeto a derechos fundamentales y a la dignidad de todas las personas sin distinción".

"Como diputado, recién electo, me debo a todos los chilenos y chilenas, principalmente, a aquellos que votaron por mí, a quienes les digo de manera directa que el acto democrático de sufragar no lo he puesto jamás en duda. Quiero reiterar también que trabajaré de manera incansable para restaurar aquellos derechos que se han perdido como sociedad y que afectan a hombres y mujeres, como son el orden público, la seguridad, el respeto y la dignidad de todos y todas", afirmó también.

Prometió asimismo que desde el Congreso hará "todo lo que esté al alcance para velar por los derechos y la igualdad de oportunidades de todos los chilenos y chilenas", a la vez que, bajándole nuevamente el perfil y la gravedad a sus dichos, que lamenta "profundamente el malentendido", junto con agradecer "el apoyo recibido el pasado domingo".

De todos modos, en el comunicado, que no pudo publicar en su cuenta de Twitter pues la eliminó en medio de este escándalo, Kaiser sólo se hace cargo de sus palabras en el video, pero no de sus constantes comentarios misóginos en otras plataformas, como su mismo perfil de Twitter, donde incluso trató de "orates" a quienes son feministas.