Karina Oliva: Hubo correlación de fuerzas desde Republicanos hasta RN para que no ganara

La ex candidata por la gobernación de la Región Metropolitana Karina Oliva (Comunes) realizó un balance de su candidatura, tras perder la segunda vuelta ante el candidato de la DC y gobernador electo, Claudio Orrego.

En conversación con La Tercera, la ex candidata aseguró que ganar no dependía solo de ella, sino también de su contricante, que fue apoyado por el oficialismo.

"El proceso de convocar a la gente, que vaya a votar (...) requiere un trabajo de despliegue territorial mucho más grande del que logramos hacer. No quiere decir que nuestra evaluación sea que hubo un error o una culpa, tuvo que ver con el contexto", explicó la ex candidata.

"El momento de la elección fue difícil por las variables que había alrededor", enfatizó, agregando que "el contexto de la pandemia, la cuarentena decretada días antes, el agobio y cansancio de una fatiga electoral. Todavía la gente nos ve como la alternativa. Pero para llevar a las personas a la urna hay que hacer un ejercicio mayor".

"Tengo la sensación de que pudimos haber ganado. No creo que nos la hayamos farreado, porque hace seis meses yo no era conocida (...) El ganar no dependía sólo de mí, también dependía de quién estaba al frente; al frente mío tuve que enfrentar no solo a la candidatura de la DC, de Unidad Constituyente, sino también a la correlación de fuerzas que se generó desde el Partido Republicano hasta RN para que yo no ganara", lamentó.