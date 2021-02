La dejaron sola: Critican "falta de respeto" de Piñera a la presidenta del Senado, Adriana Muñoz

Un incómodo momento en La Moneda provocó críticas de varios actores políticos en redes sociales, donde usuarios acusaron falta de respeto del Presidente Sebastián Piñera hacia la segunda autoridad del país, la líder del Senado, Adriana Muñoz.

Tras una reunión convocada por el Mandatario para analizar el acuerdo nacional por los hechos de violencia en la macrozona sur, Piñera habló con los medios de comunicación y, luego de él, hizo lo propio la senadora PPD. Sin embargo, los participantes de la cita -que incluía a autoridades de los tres poderes del Estado- abandonaron el punto de prensa y dejaron a Muñoz sola ante la prensa.

Coincidencia o no, la legisladora entregó declaraciones en contra de la propuesta de un estado de sitio en La Araucanía y criticó los proyectos que el Ejecutivo pretende que apruebe el Congreso.

Según explicó, antes "se requiere investigaciones, se requiere inteligencia, para saber quiénes son los que están hoy fomentando, actuando, incendiando, ocupando terrenos en la región".

Además de Piñera y Muñoz, en la cita participaron el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN), el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Antonio Peribonio, el contralor general, Jorge Bermúdez, y el ministro del Interior, Rodrigo Delgado.

La molestia en redes sociales:

El gesto del presidente y sus ministros me parece una falta de respeto tremenda. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Si se pide diálogo se debe escuchar las demás voces y sobre todo la de la presidenta del segundo poder del Estado, el @Senado_Chile , @_adrianamunoz . https://t.co/pDBFA2efIf

¿Otro error comunicacional? Toda esta secuencia del Pdte Piñera y sus ministros es una total falta de respeto en particular a la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz ( @_adrianamunoz ) —la 1ra en la historia—, y al Senado. Estoy segura que de ser hombre Piñera no lo habría hecho. pic.twitter.com/p0Vd5jGmVR

El presidente Piñera y sus Ministros en un punto de prensa en la Moneda, dejó hablando sola a la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz. Se llenan la boca hablando de los derechos de las mujeres y no son capaces de oír a la Senadora Muñoz. Una falta de respeto y machismo profundo.

En La Moneda no tuvieron el respeto ni la delicadeza suficiente como para no dejar hablando sola a la Presidenta del Senado, Adriana Muñoz, pese a q ellos mismos la habían convocado. Una falta d respeto machista y d sentido democrático, q no sorprende viniendo de @sebastianpinera pic.twitter.com/sFlvXGpyqQ