Lavín creará "brigada encubierta" de menores para fiscalizar venta de alcohol

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, anunció la creación de una "brigada encubierta" compuesta por menores de edad para fiscalizar la venta de alcohol en su comuna.

El objetivo, detalló la autoridad, es que los adolescentes entre 16 y 17 años se hagan pasar por clientes para detectar aquellos locales que venden bebidas alcohólicas a menores de edad en Las Condes.

Apuntando a la falta de fiscalización, Lavín explicó a Ahora Noticias que la medida es similar a la del "cliente incógnito" que usa el comercio y que, en este caso, les permitirá "tener la prueba para suspender patentes o clausurar".

Frente a la opción de usar actores que simulen ser menores de edad, el alcalde remarcó que "no me sirve como prueba, porque esos actores tienen 18 años y no se comete delito".

"Necesito comprobar que hay botillerías y minimarkets que se saltan la ley y le venden alcohol a los menores", enfatizó Lavín quien explicó que las "brigadas encubiertas" se conformarían por unos 15 adolescentes y trabajarían de noche.

La subsecretaria de la Niñez, Carol Brown, manifestó a El Mercurio que "hay que apoyar las políticas que tienen que ver con la protección de niños", sin embargo, "si van a tener niños o adolescentes trabajando, se tiene que cumplir la normativa", que determina que los menores no pueden trabajar entre las 22:00 y las 07:00 horas.

Al respecto, Lavín respondió que "voy a conversar con la subsecretaria de la Niñez, pero el objetivo de esto está claro: pillar in fraganti a una botillería que no cumple la ley porque le vende alcohol a un menor".

"El solo hecho de que las botillerías o que los minimarket sepan que va a haber personas tratando de hacerlos caer en la trampa, va a hacer que no le vendan alcohol a menores", aseguró.

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, fue más crítica con la iniciativa manifestando que "hay un tema de seguridad que implica cómo se va a brindar protección a los niños en esta idea del alcalde".

Finalmente el ministro de Justicia, Hernán Larraín, afirmó que si bien entiende el sentido del proyecto, "la fórmula misma, para poder pronunciarme, debo estudiarla y conocerla mejor".