Límite a la reelección: Alcalde de El Bosque asume "fin de un ciclo" tras 28 años

Tras la aprobación de la ley que limita la reelección de parlamentarios y alcaldes, una serie de importantes figuras políticas no podrán seguir en sus puestos por otro período.

Uno de ellos es el alcalde de El Bosque, Sadi Melo (PS), que lleva siete periodos en el puesto, cumpliendo 28 años a la cabeza de la comuna.

"Se está cerrando un ciclo, yo siempre he sido un demócrata y las reglas de la democracia son estas, ojalá contribuyan a elevar la calidad de la democracia", manifestó.

Consultado sobre una eventual postulación al Congreso, Melo dijo que al "optar por esa opción habría que dejar el cargo en noviembre, hoy eso es tan incierto. Ahora estamos en el debate, la discusión de traspasarnos responsabilidades que veníamos pidiendo hace mucho tiempo para el tema de la trazabilidad de la pandemia, tenemos que abocarnos y trabajar en eso".

Otra de las afectadas es la alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato (UDI), quien lleva cuatro periodos, aunque su continuidad ya estaba en entredicho por un proceso judicial en su contra.

"Mi posición sigue siendo la misma y no cambiará por esta nueva ley. Hoy menos que nunca, en plena pandemia no son los tiempos para hablar de elecciones ni menos preocuparse por objetivos electorales, lo único que puedo agregar a los que he dicho siempre, que no es el momento de debilitar los liderazgos locales y la conducción de las Municipalidades, muy por el contrario, son tiempos para potenciar la gestión municipal", dijo la autoridad comunal.

En el Congreso, Alejandro Navarro (PRO) no podrá repostular tras cumplir tres periodos como diputado y dos como senador, durante 28 años.

El parlamentario dijo que "no cabe sino cumplir el mandato del pueblo hasta el último día del trabajo senatorial. Intentaré hacer lo que he postergado durante mucho tiempo, todo lo que no he podido hacer, y luego la vida tendrá que decidir, uno no deja la política, la política lo deja a uno y por ahora mi intención no es dejar la política".

En paralelo, una serie de parlamentarios evalúan presentar un nuevo proyecto para eximir a los alcaldes por un periodo más, ya que el proceso de cara a las elecciones ya se encontraba avanzando.