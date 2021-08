El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió este miércoles al candidato presidencial del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, en el cierre del juicio que enfrentó en marco del denominado "caso OAS".

La jueza Celia Catalán comunicó, pasado este mediodía, el veredicto absolutorio respecto de ME-O en cuanto a la imputación como autor de fraude de subvenciones: apuntó a "imprecisiones y falta de elementos de corroboración" en la acusación que presentó la Fiscalía.

🔴EN VIVO: 4° TOP de Santiago dicta veredicto absolutorio para Marco Enríquez-Ominami, como autor de fraude de subvenciones; y condenatorio contra Cristián Warner, como autor de delitos tributarios. Lectura de sentencia: 20 de septiembre, 15 horas. pic.twitter.com/3furLMT5UO — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) August 25, 2021

No corrió la misma suerte Cristián Warner, ex asesor y ex "mano derecha" en las aventuras presidenciales de Enríquez, que fue declarado culpable de delitos tributarios.

La audiencia de lectura de la sentencia quedó programada para el próximo lunes 20 de septiembre a las 15:00 horas.