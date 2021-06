ME-O en su juicio: Aunque sea absuelto no celebraré, porque fui condenado por la opinión pública

Cinco años después de que la Fiscalía comenzara a investigar a Marco Enríquez-Ominami (PRO) por el eventual financiamiento ilegal de su campaña presidencial en 2013, el ex abanderado declaró este jueves en el juicio en su contra, lamentando que "aunque sea absuelto, no tengo nada que celebrar, porque ya fui condenado por la opinión pública".

Además, aprovechó la audiencia en el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago para criticar que en algunas causas similares que han salpicado, por ejemplo, a la ex Mandataria Michelle Bachelet (PS), a la alcaldesa Evelyn Matthei (UDI) y al Presidente Sebastián Piñera, fueron los administradores electorales los formalizados y no los candidatos, mientras que el suyo, Carlos Muñoz Valle, no ha sido citado a declarar, según consignó El Mercurio.

En la instancia, la Fiscalía repasó su acusación contra el ex presidenciable en cuanto al abultamiento de su gasto electoral, por el que habría recibido una devolución indebida de parte del Servel, mas no es parte de la denuncia el que, durante la misma campaña del 2013, usara un chárter facilitado por la constructora brasileña OAS, asociada al caso de corrupción Lava Jato.

De todos modos, por ser un elemento de contexto en esta causa, ME-O apuntó que su ex asesor Cristián Warner -también imputado- propuso la facilitación del avión, y "meses después supe por las denuncias que estaba pagado por la empresa brasileña", así como insistió que "no hay un peso público por ese avión".