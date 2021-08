ME-O podría ser candidato tras acogerse requerimiento de ex asesor por parte del TC

El Tribunal Constitucional (TC) acogió por primera vez -y de forma unánime- un requerimiento de inaplicabilidad del ex asesor de Marco Enríquez-Ominami, Cristián Warner, para recuperar sus derechos políticos, lo mismo que busca lograr el ex candidato presidencial del PRO.

Poder sufragar o presentarse como candidato a algún cargo político son los derechos que busca recuperar ME-O, quien no los tiene actualmente por estar acusado por el denominado caso SQM, y que presentó un requerimiento hace unas semanas para -eventualmente- inscribir una candidatura antes del 23 de agosto, que es el plazo fatal para realizar este trámite.

Por otra parte, el 14 de junio comenzó el juicio oral contra Enríquez-Ominami y Warner, acusados de delitos tributarios y fraude al fisco en el marco del caso OAS, por el cual el Ministerio Público acusa al líder del PRO de rendición irregular, ante el Servel, de gastos electorales presuntamente irregulares.

En el caso de Warner, se declaró inaplicable por inconstitucional la legislación que establece que los primeros días de cada mes, los Juzgados de Garantía deben comunicar al Servicio Electoral quienes, el mes anterior, fueron acusados por algún delito con pena aflictiva. Además, se ofició al Servel para comunicar lo resuelto.

El abogado de ME-O, Ciro Colombara, dijo a El Mercurio que la decisión del TC "es fundamental y es clarísima, no admite ninguna discusión y significa, en términos prácticos, que el Servel no podrá impedir que se inscriban candidatos que estén siendo objeto de persecución, que es el caso, y que no hayan tenido la oportunidad de defenderse ante los tribunales de justicia".

Debido a esto, la defensa del ex presidenciable solicitó a la Corte de Apelaciones de Santiago que dé a conocer la resolución por el recurso de protección que presentó contra el Servel y que se falle a la brevedad. Cabe señalar que el líder del PRO presentó un requerimiento en la misma línea que Warner y fue declarado admisible por el TC a comienzos de este mes y el organismo aún no ha emitido un pronunciamiento.