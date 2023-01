Mellado exige que diputados RN voten en bloque la acusación a Jackson: "En caso contrario, ¿para qué están en el partido?"

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) va a definir este martes por la tarde la postura que tendrá ante la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, que la Cámara Baja votará mañana miércoles.

En la interna de la colectividad hay opiniones encontradas: mientras un grupo plantea que aprobar el libelo sería repetir la ofensiva que hizo la oposición pasada -actual oficialismo- contra ministros del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, otros parlamentarios consideran que hay méritos suficientes para respaldar la iniciativa.

"En el almuerzo de bancada vamos a tener una decisión política de la bancada de RN sobre la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson. Esta es una decisión política, por eso, la tomamos como bancada. Espero que los diputados obviamente acaten una decisión política de la bancada de RN: ya es hora de empezar a acatar esas decisiones, porque, en caso contrario, ¿para qué están en el partido? Con base a eso, obviamente vamos a afrontar la decisión de la acusación constitucional contra el ministro Giorgio Jackson", dijo el diputado Miguel Mellado.

El libelo fue presentado por la bancada de diputados del Partido Republicano, acusando al militante de Revolución Democrática de infracciones o inejecución a la Constitución y a la Ley en los temas de compra de tierras indígenas, funcionamiento de los servicios locales de Niñez y en el cumplimiento del principio de probidad en el funcionamiento de la cartera.

El equipo político de La Moneda ha desplegado sus esfuerzos para detener la acusación. En los pasillos del Congreso, la ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, ha intentado convencer a los indecisos, mientras el propio Jackson mandó mensajes por Whatsapp a diferentes parlamentarios mostrando el resumen de su defensa jurídica.

Entrevistada por Cooperativa, Uriarte señaló que "para alguna persona el carácter del ministro Jackson, la forma en que él hace una relación de tipo personal, puede no ser la adecuada, puede no ser encantadora, pero extralimitar aquello al punto de pretender destituirlo y dejarlo cinco años en una especie de destierro de la actividad pública me parece que es un exceso".

Para que la acusación prospere son necesarios 78 votos -asumiendo que estén todos los diputados presentes- y la experiencia más cercana que tuvo la oposición en lograr esa cifra fue la votación de la presidencia de la Cámara Baja en noviembre, donde sumaron 73. Esa cifra se dio con el Partido de la Gente (PDG) y la Democracia Cristiana (DC) divididos, con un voto del independiente René Alinco y con la ausencia de dos RN.

De cara a la votación, Alinco afirmó que "para las cosas jurídicas están los tribunales de justicia; la Cámara de Diputados, el Parlamento en sí, es una instancia netamente política. Aquí pesan muchos los hechos y las acciones políticas. Hay que sopesar varias situaciones, aunque, a veces, es necesario un tironcito de orejas. Vamos a ver qué es lo pasa el jueves según los antecedentes. He escuchado simplemente las declaraciones del ministro Jackson y, una vez más, cero autocrítica. Eso para mí es preocupante".

El PDG también se reunirá hoy para intentar lograr una postura en bloque, porque también hay opiniones cruzadas dentro de la bancada.