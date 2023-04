Alcalde Carter se enfrentó con concejal: "Nunca he ido a la televisión a cocinar o cantar"

El alcalde de La Florida Rodolfo Carter y el concejal Reinaldo Rosales tuvieron un cruce de palabras durante un concejo municipal de este martes, donde el jefe comunal regañó al edil por su uso del lenguaje, según planteó, "como de reggaetón".

Cerrando la sesión, Rosales se refirió a "una presentación que yo hice a Contraloría para que se pronunciara acerca de la dedicación que usted ha tenido de 'pasearse' de programa de TV a programa de TV en horario de servicio".

"Usted, en un programa, señaló que yo ganaba 4 millones de pesos mensuales, y me gustaría que usted pudiera hablar con la verdad. Si usted se mete a transparencia ve que gano 2,7 millones mensuales, por ser jefe de gabinete de un servicio a nivel nacional", aclaró.

Carter reconoció su error, pero reparó en el lenguaje utilizado: "Fíjese bien en la redacción de su frase. Yo sé que usted tiene mucho rencor acumulado".

"Hemos tenido una actitud de permanente colaboración con usted. Ha presentado buenas ideas. Pero no hemos tenido de vuelta la misma actitud. ¿De dónde saca usted que uno se pasea?", preguntó la autoridad máxima de La Florida.

El alcalde agregó una petición: "Use las palabras correctamente, usted es un profesional del Derecho, debe usar bien el lenguaje. ¿Usted no ha visto al alcalde (Gonzalo) Durán o a la alcaldesa (Irací) Hassler? ¿De verdad pretende impedirle a un alcalde de Chile lo que el resto puede hacer? Es ridículo. Hay alcaldes que tienen figuración en distintos temas y se les pregunta sobre distintos temas".

"Cuando usted plantea 'pasearse'... ¿Se da cuenta del lenguaje desprolijo y vulgar que usted usa? Es como que yo dijera 'te paseo'. ¿Qué lenguaje es eso? Es como lenguaje de reggaetón. Cuando a uno lo invitan a un programa de televisión, vamos a un programa y no pasamos al otro. Muchos vienen a la comuna, hacemos un móvil, hablamos del tema en particular y siempre son temas atingentes a nosotros. Nunca he ido a un programa de televisión a cocinar, andar en bicicleta o a cantar", sentenció.

