Alcaldesa de Viña del Mar confirmó que el déficit municipal es de 13.500 millones de pesos

La alcaldesa de Viña del Mar, Virginia Reginato, confirmó este martes que el déficit municipal es de 13.500 millones de pesos, descartando que exista malversación de fondos públicos y sosteniendo que "la ciudad ha crecido y los gastos también".

La jefa comunal presentó este martes un nuevo Plan de Reestructuración Integral de la Gestión Municipal, donde explicó que, en parte, los gastos han aumentado por la ayuda a los campamentos.

"No son tan menores (los gastos). Nosotros tenemos que llevarles el agua, el aseo, las calles y eso no es menor. No estoy diciendo que por eso sea el déficit, se han juntado muchas cosas y en eso estamos trabajando para dar las soluciones, para tener mayores ingresos y para tener regularizado el tema del financiamiento", aseveró Reginato.

Mientras que sobre las cuestionadas horas extras de directores de servicios, indicó que "ese es un tema que lo maneja de la Contraloría".

En este contexto, Reginato anunció la creación del Departamento de Ingresos Municipales, un plan de reestructuración en el Plan Comunal de Desarrollo (Pladeco), aumento de ingresos, disminuir gastos y convenios por 4.500 millones de pesos por la licitación del Festival de Viña del Mar para enfrentar este déficit.

Por su parte, el nuevo administrador municipal Claudio Boisier fue consultado por la aprobación del presupuesto de 2.500 millones de pesos para este 2018, asegurando que esto se está regulando por la creación de entes fiscalizadores al interior del Municipio.

"Nunca ha habido intencionalidad de aprobar presupuestos desfinanciados. No puedes saber si acaso es desfinanciado o no si no ha ocurrido. Presupuesta es una estimación de gastos y una estimación de ingresos. La idea es que cuando son cifras grandes, la probabilidad de desviación respecto de la estimación es mayor. Cuando uno hace presupuesto chico, no es problema", aseveró.