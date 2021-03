Avanza propuesta que permite habilitar candidatura de Claudio Castro en Renca

La Cámara de Diputadas y Diputados visó una propuesta que apunta a subsanar situaciones como las del alcalde de Renca, Claudio Castro, quien está viendo truncada su candidatura a reelección por, según el Tribunal Calificador de Elecciones, renunciar fuera de plazo a la Democracia Cristiana, su ahora ex partido.

El Tricel desestimó la apelación del jefe comunal, tras considerar que este renunció fuera del plazo correspondiente a la DC -el 26 de octubre del 2019-, lo que impediría su postulación a la reelección como independiente.

Esto pese a que Castro fue respaldado por el ahora ex presidente del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, quien concluyó que aquel día estaba dentro del período considerando que meses después el Congreso modificó la fecha de las elecciones municipales debido a la pandemia -originalmente eran el 25 de octubre del 2020 y finalmente serán el 11 de abril del año en curso-.

Tras conocerse este jueves el fallo definitivo del Tricel, el alcalde lo consideró como "un golpe tremendo que genera mucha frustración en todo Renca".

"En la situación que estamos no hay ningún fallo judicial que nos permita volver a estar en la papeleta. Hay vías que podemos seguir, pero tendrán sanciones que vendrán más adelante", lamentó, por lo cual emplazó: "La única alternativa que queda es que el Congreso asuma su error y tenga la altura para revertirlo y hacerlo por la democracia".

Cuesta dimensionar la frustración que se vive en #Renca en este momento. Esto no se trata de mi. Se trata de una comunidad de +160.000 habitantes y de una injusticia que quedará grabada en nuestra historia. Como tantas otras que hemos enfrentado.



Más unid@s que nunca. — Claudio Castro Salas (@cn_castro) March 4, 2021

En ese sentido, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja aprobó dos indicaciones en el marco de la reforma constitucional del Gobierno que extiende a dos días las mega elecciones de abril.

Una de ellas, de la oposición, establece que las declaraciones de candidaturas independientes a gobernador regional, alcalde o concejal que hayan sido rechazadas solo por haber renunciado los candidatos a un partido político el 26 de octubre de 2019, deberán ser inscritas por el Servicio Electoral en el registro especial de candidaturas, dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de publicación de la presente reforma constitucional.

"La comisión ha actuado en justicia, sobre todo por los vecinos y vecinas de la comuna de Renca, a quienes se les ha privado el derecho a elegir su alcalde", destacó el diputado Pablo Vidal (ex RD), uno de los impulsores de la indicación.

Esto debido a que luego de que Castro obtuviera un triunfo en el Tribunal Electoral Metropolitano en su reclamación al rechazo inicial del Servel, el oficialista Partido Regionalista Independiente recurrió al Tricel y, con esa acción, logró que su candidato, César Monsalve -quien registra una denuncia por violencia intrafamiliar-, haya quedado como la única carta en la carrera a la alcaldía de Renca.

Vidal explicó, en esa línea, que "estas indicaciones resuelven dos casos: tanto el caso de las personas que quedan excluidas de sus candidaturas por haber renunciado el último día del plazo legal, pero que luego el Congreso les cambió las reglas; y el de quienes habiendo renunciado a sus partidos, el mismo partido al que renunciaron no tiene ningún problema con que esas personas compitan, si el partido no tiene inconviente, no se justifica la aplicación de la ley".

También fue visada una indicación del diputado Juan Coloma Álamos (UDI) que apunta a favorecer las candidaturas de los independientes.

SE VOTA HOY EN SALA

La instancia también aprobó la reforma que extiende las mega elecciones a dos días, 10 y 11 de abril, ya que, argumentó el Ejecutivo, al ser cuatro las elecciones en simultáneo -convencionales, gobernadores regionales, alcaldes y concejales-, "se cuadriplicarán los tiempos de votación", y para evitar aglomeraciones en medio de la pandemia.

El texto fija que el Consejo Directivo del Servicio Electoral deberá dictar las normas e instrucciones necesarias para el desarrollo de las elecciones con, a lo menos, 25 días de anticipación al inicio de ellas, incluyendo, las siguientes materias:

La constitución de las mesas receptoras de sufragios, informando al Ministerio de Educación en los casos que corresponda.

La determinación de horarios exclusivos o preferentes de votación a diferentes grupos de personas.

El procedimiento de cierre de jornada y sellado de urnas del día 10 de abril de 2021, así como el de reapertura de votación el día 11 de abril de 2021.

El proceso de sellado y la custodia de las urnas y los útiles electorales en los locales de votación, tras el cierre de la jornada del día 10 de abril de 2021.

El orden del escrutinio de la votación.

Asimismo, establece que los vocales de mesa deben desempeñarse ambos días y se les aumentará el pago a 70 mil pesos.

La reforma será revisada por la Sala de la Cámara este viernes a partir de las 11 horas. De aprobarse con las indicaciones sobre las candidaturas, deberá ir a tercer trámite en el Senado, donde esos puntos no habían conseguido el quórum en el inicio del debate.