Cathy Barriga cargó contra los "operadores políticos" y anunció una querella contra el alcalde de Maipú

La ex alcaldesa de Maipú Cathy Barriga anunció acciones legales en contra de su sucesor, Tomás Vodanovic (RD), en respuesta a la querella presentada por él que la acusa de cometer fraude al Fisco durante su administración en la comuna (2016-2021).

Durante una revisión al municipio -que según el jefe comunal se extendió por cinco meses- se detectó "la vulneración de mecanismos de control presupuestario, la distorsión de ingresos municipales para mostrar una solidez financiera falsa y la adulteración de documentos contables", específicamente los certificados de disponibilidad presupuestaria, que daban cuenta de que el municipio tenía los recursos para efectuar compras.

"La suma de estas acciones y el despilfarro causaron un perjuicio a la municipalidad de al menos 21 mil millones de pesos", el que "corresponde al déficit reportado por la propia dirección de control municipal en agosto", sostuvo Vodanovic en Twitter.

Hasta ahora, Barriga ha respondido solo por escrito a la acción presentada: en su más reciente declaración, señaló que "desde que asumí como alcaldesa de Maipú el 6 de diciembre de 2016 hasta el día de hoy, se han interpuesto, por parte de operadores políticos y autoridades de oposición a mi gestión, decenas de denuncias y querellas con el fin único de denostar mi imagen, carentes de sustento legal, y que han quedado en nada más que un show comunicacional".

"A través de medios de comunicación, he tomado conocimiento de que el actual alcalde de la comuna de Maipú habría presentado en mi contra una querella, la cual aún no ha sido proveída ni conocida por un tribunal, por lo que aún no ha sido siquiera admitida a trámite", apuntó la cuestionada ex alcaldesa.

Por ello, adelantó que "una vez que pueda tomar conocimiento de la querella en cuestión, iniciaré acciones legales en contra del actual alcalde de la comuna de Maipú por injurias y calumnias con publicidad, por imputarme falsos delitos".