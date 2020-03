Cathy Barriga contra la prensa: "¿Ser mujer y trabajadora me expone más que al resto?"

La alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, respondió con dureza a los cuestionamientos por el aumento de su sueldo, lanzándose contra la prensa y apuntando a que por "ser mujer y trabajadora" se le expone más que al resto de los jefes comunales.

El Concejo Municipal aprobó un cambio en la planta de funcionarios municipales que implicó que la máxima autoridad de la comuna pasara de grado tres a uno, por lo que su sueldo experimentó un alza de 19 por ciento, alcanzando los 6,7 millones de pesos brutos en enero, según informó La Segunda este miércoles.

Pese que Contraloría salió a enfatizar que toda esta situación era legal, enmarcada en la nueva Ley de Planta Municipal que permite subir el sueldo de todos los funcionarios, aquello no evitó los cuestionamientos y desde la oposición apuntaron a que la alcaldesa "gasta parte importante del presupuesto en su propio sueldo".

A través de su cuenta de Instagram, la alcaldesa Barriga compartió un video de la votación "unánime" del concejo, enfatizando que fue un "proceso público, transparente y con toma de razón de la Contraloría" y aclarando que su sueldo como grado 3 era de 4,2 millones de pesos líquidos.



"Es lamentable que la prensa nuevamente me agreda e injurie, esta vez con respecto a un proceso que se llevó adelante a solicitud de las asociaciones de funcionarios, en el cual se trabajó durante tres años, desde que asumí como alcaldesa, y que lucharon para conseguir durante 25 años, para así mejorar las condiciones laborales de todos los funcionarios de acuerdo a la ley de planta municipal", se defendió la jefa comunal.

En el texto, Barriga recalcó que ella es "la primera mujer alcaldesa de esta gran comuna" y precisó que "desde que asumí como grado 3 he recibido un sueldo durante toda mi gestión de 4,2 millones líquidos".

Y disparó: "Me pregunto, ¿por qué no cuestionan el sueldo que han tenido todos los alcaldes durante años o el ser mujer y trabajadora me expone más que al resto? Si hablamos de paridad, hablemos de tod@s!!!!"