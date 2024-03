Conflicto en Las Condes: Cubillos culpa a la UDI por insistir con Peñaloza pese a sus "causas abiertas"

En entrevista con El Diario de Cooperativa, la exministra Marcela Cubillos defendió este miércoles su candidatura independiente a la alcaldía de Las Condes y criticó duramente al presidente de la UDI -su antiguo partido-, el senador Javier Macaya, por insistir en la reelección de la actual jefa comunal, Daniela Peñaloza.

A pesar de que los dirigentes gremialistas han respaldado a la alcaldesa incumbente, pese a los casos de irregularidades financieras que han salpicado su gestión, y sugirieron a la extitular de Educación postular en otra comuna, la también exconvencional se encuentra haciendo campaña para que vecinos sin militancia patrocinen su opción a través del Servel.

Su decisión de "ir por fuera" puede "terminar generando un desastre electoral para la derecha y lesionar gravemente las posibilidades de llegar a La Moneda", advirtió hoy el diputado Guillermo Ramírez, jefe saliente de la bancada de la UDI, a El Diario de Cooperativa.

"Le diría a la señora Marcela Cubillos que, con su experiencia, sus habilidades, su capacidad convocativa, vaya a ganar Maipú; vaya a ganar Pudahuel; vaya ganar Cerrillos; vaya a ganar esas comunas populares", dijo en El Primer Café el diputado gremialista Cristián Labbé.

Desde España -regresará a finales de marzo a Chile-, Cubillos explicó a Cooperativa que su intención de competir en Las Condes "surge la semana pasada, cuando la UDI decide mantener a la reelección a una candidata que tiene situaciones en su municipio" y "Republicanos dice que ante eso ellos sí compiten, a diferencia de Vitacura y Lo Barnechea, donde Republicanos ha dicho que no compite, porque está de acuerdo con la gestión de los alcaldes que van a la reelección".

"Yo no quería meterme en la elección municipal", aseguró, agregando que la decisión "la estoy tomando unida estrictamente a un conflicto que ha surgido, y que es una declaración del presidente de la UDI que lo que hizo fue minimizar... O sea, cuando Republicanos dice 'aquí competimos y ustedes mantienen lo que hay' y Javier Macaya dice 'da lo mismo, vamos, competimos', me parece que es absurdo. Creo que es incoherente con lo mismo que están diciendo: si la idea es poner los esfuerzos donde hay que derrotar a la izquierda, entonces, por qué toman tan livianamente en insistir en una candidata que saben que no genera consensos", fustigó la extitular del Mineduc.

Cubillos aseveró ser una opción capaz de "integrar -como ya lo hice para la Convención- a gente que vota Republicanos, gente que vota Chile Vamos y gente que también es independiente, que es la gran mayoría de los vecinos".

Además, la exministra sostuvo que su candidatura va en línea con una unidad de "abajo hacia arriba", en vez de imposiciones de los partidos.

"Creo que los partidos -o por lo menos la UDI- a pocos meses de la elección se están encontrando sin candidatos en otras comunas y empieza esto de querer despachar candidatos como desde una comuna a otros lados. No me parece. Lo que hacía históricamente la UDI, al menos, era detectar liderazgos locales, con arraigos locales, y potenciarlos a ellos, pero no empezar a decir que se vayan a Recoleta, a Viña. Creo que eso no es lo que corresponde", criticó.

Profundizó que "cuando hay una municipalidad que tiene causas abiertas, que hay investigaciones pendientes, no me parece sano que los partidos se pongan de acuerdo y designen a eso un sucesor. Creo que es importante para meter aire fresco también a las municipalidades que puedan surgir candidaturas de otras maneras y no a través de un dedazo de los partidos. Lo que verdaderamente puede dañar las perspectivas de la oposición de cara a una elección parlamentaria, municipal o presidencial es más bien eso".

MATTHEI "SABRÁ TOMAR SU DECISIÓN"

Consultada por la eventual candidatura presidencial de Evelyn Matthei (UDI), actual alcaldesa de Providencia, Cubillos respondió: "Como me carga que me den consejos a mi, lo único que no voy a hacer es darle consejos a ella. Ella sabrá tomar su decisión".

En esa línea, evitó darle hoy su respaldo: "Yo lo que he dicho, y lo he dicho siempre, es que voy a apoyar al candidato o candidata que represente de la manera más amplia a las oposiciones y también con el mayor respaldo y posibilidades de derrotar a la izquierda", indicó la exministra.

"Tengo una verdadera obsesión por sacar democráticamente a la coalición que nos gobierna y por eso he planteado, siempre, una primaria amplia, en que ojalá pueda participar Evelyn Matthei, Rodolfo Carter, Ximena Rincón, Luciano Cruz-Coke", enfatizó.

MATTHEI: "LOS MEJORES NOMBRES TIENEN QUE ESTAR DISPONIBLES A IR A LOS LUGARES MÁS DIFÍCILES"

Tras una actividad esta mañana con Carabineros, Matthei fue consultada por la prensa por si ya tenía zanjada una determinación sobre su posible candidatura a La Moneda, ante lo cual dijo: "No, no está tomada".

"Cuando la tome, que probablemente va a ser muy pronto, se los daré a conocer. Y les contaré que voy a dar una conferencia de prensa para darla a conocer", señaló.

En medio del conflicto en Las Condes y las críticas de la UDI a Cubillos, Matthei planteó que "las elecciones que vienen no son para nada fáciles y, por lo tanto, los mejores nombres tienen que estar disponibles a ir a los lugares más difíciles".

Ante una eventual campaña presidencial de Matthei, la UDI y Chile Vamos trabajan en buscar un nuevo candidato para mantener la municipalidad de Providencia en sus manos.

El exministro Jaime Bellolio suena como carta para suceder a Matthei en el cargo.