Cuestionado alcalde de San Ramón: "He sido objeto de una persecución inédita en Chile"

El cuestionado alcalde reelecto de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera (independiente, ex PS), acusó ser "objeto de una persecución inédita en Chile" y negó rotundamente tener relaciones con el narcotráfico.

En entrevista con El Mercurio, Aguilera recalcó que "jamás he tenido alguna vinculación con el narcotráfico ni con narcotraficantes. He sido objeto de una persecución inédita en Chile. Me acusaron de narcotráfico, de ser un 'narcoalcalde', de ser 'El Padrino' de la zona sur de Santiago. Pusieron los murales de Pablo Escobar, dijeron que era una 'narcocomuna' y, bueno, estigmatizaron a la comuna de San Ramón".

Y agregó que "estas investigaciones tienen personas que quedaron detenidas, que viene de hace un año, y con medidas intrusivas. O sea, claramente ya sabían que yo no era narcotraficante, que no tenía vínculo".

Aunque no ha sido formalizado ni vinculado penalmente a causas relacionadas al narcotráfico, es el tema de cuestionamiento en su contra por la contratación en el municipio de personas enjuiciadas por este delito y que, esta misma persona, estaría relacionada con amenazas contra su principal oponente, el DC Gustavo Toro.

"Es una historia que desconozco. Por lo que he leído, un sobrino de un concejal, que era de la época, habría llamado a esta personas para efectos de campaña primaria, y todos los concejales estaban metidos", explicó. Aún así, Aguilera será formalizado este mes por enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de activos.

REPETICIÓN DE LAS ELECCIONES

Esta semana se dio a conocer que el Segundo Tribunal Electoral de Santiago ordenó repetir en forma parcial la elección del pasado 15 y 16 de mayo en la que resultó reelecto por estrecho margen, se anularon las votaciones de 65 mesas, de las cuales se tendrán que volver a realizar los comicios. Aguilera, en tanto, apelará.

"La elección fue absolutamente transparente. Lamento profundamente que el fundamento del Tribunal Electoral sea bastante débil. Los testigos son cuatro del comando del candidato Toro que perdió conmigo y uno del candidato a concejal (Miguel Ángel) Garrido que perdió conmigo en las elecciones de 2012. Esos son los testigos", reclamó.

Apuntando, además, que todas las denuncias en su contra por las elecciones estarían relacionadas con el Servel porque "ellos están a cargo del proceso electoral, no nosotros", y añadió que "tengo la confianza y claridad de que el pueblo y ciudadanía de San Ramón nuevamente va a votar por mí".