Definitivo: Congreso rechazó "salvar" a Claudio Castro en Renca y no podrá ir por la reelección

Con el rechazo en la Cámara de Diputadas y Diputados al articulado del proyecto apoyado y promovido por el Gobierno que buscaba realizar la elección fijada para el 11 de abril en dos jornadas, también fracasó un artículo que apuntaba a subsanar situaciones como lo ocurrido con el alcalde de Renca, Claudio Castro, quien está viendo truncada su candidatura a reelección por, según el Tribunal Calificador de Elecciones, renunciar fuera de plazo a la Democracia Cristiana, su ahora ex partido.

El Tricel desestimó ayer la apelación del jefe comunal, tras considerar que este renunció fuera del plazo correspondiente a la DC -el 26 de octubre del 2019-, lo que impediría su postulación a la reelección como independiente.

Esto pese a que Castro fue respaldado por el ahora ex presidente del Servicio Electoral, Patricio Santamaría, quien concluyó que aquel día estaba dentro del período considerando que meses después el Congreso modificó la fecha de las elecciones municipales debido a la pandemia -originalmente eran el 25 de octubre del 2020 y finalmente serán el 11 de abril del año en curso-.

Tras conocerse el fallo del Tricel, el alcalde lo consideró como "un golpe tremendo que genera mucha frustración en todo Renca" y emplazó al Congreso a "asumir el error y tener la altura para revertirlo, por la democracia".

Sin embargo, Castro tenía una última posibilidad de inscribir su candidatura, debido a que la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja había aprobado un artículo que apuntaba a subsanar situaciones como la del alcalde en el marco de la reforma constitucional del Gobierno que extiende a dos días las mega elecciones de abril.

La indicación, de la oposición, establecía que las declaraciones de candidaturas independientes a gobernador regional, alcalde o concejal que hayan sido rechazadas solo por haber renunciado los candidatos a un partido político el 26 de octubre de 2019, deberán ser inscritas por el Servicio Electoral en el registro especial de candidaturas, dentro de las 24 horas siguientes a la fecha de publicación de la presente reforma constitucional.

Finalmente, en el paso de la reforma por la Sala de la Cámara este viernes, la disposición no contó con los votos afirmativos requeridos, según las normas de quorum.

Ya que este punto había sido rechazado por el Senado en trámites previos, quedó totalmente desestimado y no se puede reponer en la comisión mixta solamente podrá ser tratado como un proyecto aparte, posibilidad que fue descartada por los parlamentarios, cerrando la opción de repostulación para Castro.

De esta forma, Renca quedó con solo un candidato: César Monsalve -quien arrastra una denuncia por violencia intrafamiliar-, del oficialista PRI, partido que justamente llevó el caso de Castro al Tricel, luego de que el Tribunal Electoral Metropolitana resolviera habilitar la postulación del ex DC tras el rechazo inicial del Servel -que después lo apoyó-.

CUESTIONAMIENTOS AL CONGRESO

Durante la discusión, el diputado Pepe Auth (independiente) comentó que "tenemos el deber moral de enmendar una equivocación de este Congreso, porque no tiene ninguna lógica ni puede ser aceptado que alguien que renunció a tiempo y que si las elecciones hubieran sido el 25 de octubre de 2020 y habría sido perfectamente candidato, resulta que no puede serlo porque las elecciones son casi seis meses después, no resiste ninguna lógica".

"Pero el Congreso perdió una oportunidad preciosa de enmendar el error cometido al prorrogar las elecciones del 25 de octubre al 11 de abril; es una pena porque se ha violado el principio de irretroactividad, y se deja a toda una comuna sin el derecho a elegir", fustigó.

Increíble pero cierto. La Cámara de Diputados rechazó enmendar su error, pq candidat@s renunciaron a sus partidos un año antes del 25 Octubre 2020,como lo exigía la ley, y el Congreso al prorrogar la elección para el 11 de abril cambió x error la fecha límite para un día antes. — Pepe Auth (@pepe_auth) March 5, 2021

REPROCHES AL PS

"Hemos dejado a 161.000 vecinos en una situación inédita y antidemocrática, con el solo voto del candidato opsiitor, va a ser un alcalde desginado por culpa de este congreso y de los tribuanles electorales", criticó el diputado Pablo Vidal (ex RD), impulsor de una de las indicaciones.

Los reproches también apuntan a la bancada PS. Había dos indicaciones que apuntaban a lo mismo, pero una de ellas, de la UDI, tenía mayor posibilidad de concitar apoyo transveral, y permitiría salvar la candidatura del gremialismo en San Bernardo. Sin embargo, en el PS -cuya carta en esa comuna se perfila como ganadora- dieron su voto solo a la otra, la de Vidal; y ambas fueron rechazadas.