Del pechazo al puñetazo: Concejo de San Javier terminó a los golpes y edil UDI fue formalizado

El concejal de la UDI de San Javier Luis Alarcón fue formalizado este jueves luego de agredir a su par de RD Rodrigo Osorio al finalizar ayer el concejo municipal.

Y es que la sesión realizada el miércoles vivió tensos momentos donde se aprobó, por tres votos, pasar al Tribunal Electoral Regional al alcalde Jorge Silva quien es acusado por abandono de deberes debido a una acusación de no pago de impuestos por la extracción de áridos.

El momento más tenso se vivió al finalizar la sesión cuando Alarcón y Osorio se enfrentaron en una discusión que empezó con un "pechazo" del concejal de RD y luego un golpe del UDI.

🔴 San Javier: concejal UDI será formalizado este jueves tras protagonizar violento altercado en sesión de concejo municipal.



En algún minuto la violencia a la que nos tiene acostumbrado la derecha debe parar. pic.twitter.com/uA17uV1VfD — Roberto Kiltro (@RobertoMerken) August 3, 2023

Tras el incidente, Osorio relató al medio regional La Prensa que "sin mediar mayor provocación", Alarcón lo "tomó del cuello y le dio un puñetazo". El concejal RD dijo que está disponible a "recibir disculpas", aunque espera que "la justicia haga lo suyo".

Sobre el origen de la discusión, Osorio dio cuenta que al finalizar el concejo "los ánimos se caldearon" porque no le permitieron su "derecho a réplica" luego de declaraciones realizadas en la sesión por Alarcón.

El fiscal jefe del Maule, Patricio Caroca, indicó que "este altercado derivó en que uno de ellos dio un golpe de puño en el rostro al otro, quien finalmente cayó al suelo, con diversas lesiones que finalmente fueron calificadas como menos graves por el servicio urgencia".

Debido a esta situación, Alarcón "fue formalizado este concejal como autor de lesiones menos graves. A petición de la Fiscalía de San Javier se dispuso como media cautelar la prohibición de acercarse. Se fijaron 90 días para desarrollar la investigación y dada la naturaleza del delito se fijó una audiencia para el mes de septiembre con el objeto de explorar una salida alternativa entre víctima e imputado".

La @FiscaliaMaule formaliza por lesiones al concejal de #Sanjavier Luis Alarcón Nuñez tras el incidente ocurrido en la sesión del concejo municipal donde agredió a uno de sus pares, lo que quedó registrado en cámaras y ratificado por testigos. HABLA FISCAL JEFE PATRICIO CAROCA pic.twitter.com/s8yx1bunEe — FISCALÍA DEL MAULE (@FiscaliaMaule) August 3, 2023

ALCALDE: "ENSUCIARON LA FUNCIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO"

El alcalde de San Javier comentó que el concejo de ayer fue "muy complejo y delicado" debido a que "se abordó la investigación de Contraloría que revela que la comuna es víctima de la delincuencia por la extensión ilegal de áridos".

Sobre la pelea, Silva indicó que "no comparto ningún tipo de violencia, venga de quien venga, ya sea física o verbal. Pero ayer hubo tres concejales, coincidentemente que insisten en atribuirme una responsabilidad (en el caso de los áridos), que no estuvieron a la altura del cargo del concejal y ensuciaron la función de servidor público".

El alcalde relató que, en primera instancia, "el concejal Rodrigo Osorio, de Revolución Democrática, y así lo demuestran las imágenes, fue quien provocó e inició una discusión que terminó a los golpes con el concejal Luis Alarcón".

"Ya está presentada la denuncia por amenazas en contra del asesor jurídico de la municipalidad por parte del concejal Sergio Pinto (IND), hecho eso ocurrido al término del consejo".

"Respecto del concejal Cristóbal Cancino (UDI), este no tuvo la calma necesaria y de manera reiterada, alteró los ánimos e insultó a funcionarios, por lo cual también evaluamos tomar medidas o presentar alguna acción", puntualizó.

"Como alcalde y presidente del consejo municipal no puedo aceptar este tipo de situaciones, no comparto ningún tipo de actos violentos y los tres concejales que he mencionado ayer fueron responsables de múltiples situaciones que provocaron amenazas e insultos entre los concejales, hacia mi persona y contra los funcionarios municipales. Si hay que seguir presentando denuncias no me temblará la mano".