Delgado y Monckeberg entre las opciones opositoras para competir por Santiago

La oposición dio inicio a las negociaciones para definir a los candidatos que competirán en las próximas elecciones municipales de octubre, donde la comuna de Santiago será uno de los principales objetivos, por lo que ya se barajan algunos nombres conocidos, entre ellos, Nicolás Monckeberg (RN) y Rodrigo Delgado (UDI).

Según consignó El Mercurio, la tienda liderada por el senador Rodrigo Galilea es la mayor interesada en recuperar el cargo que tuvo uno de sus personeros entre 2016 y 2021, Felipe Alessandri, quien es la carta natural para competir con la actual alcaldesa, Irací Hassler (PC), quien irá en busca de la reelección, aunque todavía se espera una confirmación final del Partido Comunista.

No obstante, RN todavía no define su candidato como partido debido a que el exalcalde Alessandri no ha firmado aún su intención de postular en esa comuna, ya que se especula que podría ser una opción para Vitacura, donde el sillón municipal es ocupado por Camila Merino (Evópoli).

Tras lo anterior, apareció el nombre del exministro del Trabajo en el segundo Gobierno de Sebastián Piñera, Nicolás Monckeberg, quien ha sostenido conversaciones con la directiva del partido sobre la posibilidad de participar en los próximos comicios, por lo que también estaría disponible como opción. En RN también suena como tercera opción el concejal Juan Mena.

En tanto, la UDI también ha realizado distintas conversaciones para definir al candidato que irá a los mencionados comicios. En esa línea, la tienda liderada por el senador Javier Macaya consideró como alternativa al exministro Rodrigo Delgado, de quien destacan su experiencia como alcalde de Estación Central y ministro del Interior, herramientas que, según la tienda, pueden llevarlo a administrar la comuna de Santiago.

Finalmente, en la oposición se ha mencionado -de manera informal- al abogado Aldo Duque como opción. "Efectivamente, tengo una propuesta formal de dos fuerzas políticas que me han pedido que estudie la opción de ir por Santiago", señaló Duque al rotativo, quien agregó que el Partido Republicano está entre las tiendas que lo han contactado.