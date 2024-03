Guillermo Ramírez: La aventura personal de Cubillos pone en riesgo la presidencial

El diputado Guillermo Ramírez, de la UDI, criticó este miércoles la "aventura personal" de la exministra Marcela Cubillos, luego de que la otrora militante gremialista sincerara que está evaluando competir como candidata independiente por la alcaldía de Las Condes, histórico bastión del partido y en la que los republicanos expresaron intención de competir.

Su decisión de "ir por fuera" puede "terminar generando un desastre electoral para la derecha y lesionar gravemente las posibilidades de llegar a La Moneda", advirtió el jefe saliente de bancada en entrevista con El Diario de Cooperativa.

"Lo que queremos es recuperar el Gobierno (...) y creo que una aventura personal finalmente nos termina haciendo daño", afirmó Ramírez.

Desde la UDI esperan mantener el municipio con la repostulación de la actual alcaldesa, Daniela Peñaloza, pese a los casos de irregularidades que han salpicado su gestión.

De ahí que la irrupción de Cubillos revolviera las aguas en Chile Vamos, que si bien valora su disposición a ser candidata, recalca que el objetivo es "recuperar" comunas que hoy están en manos de la izquierda y no del propio sector, invitándole así a buscar otro lugar.

Sergio Campos: Marcela Cubillos sigue recolectando firmas, dice que la gente es la que decide, no los partidos, no la UDI, y, al mismo tiempo, hay una preocupación en su partido por esta situación. La alcaldesa Peñaloza dijo que era "desleal" la actitud de Cubillos. ¿Considera usted que hay deslealtad?

A ver, lo que pasa, Sergio, es que nosotros tenemos una meta mayor, que es ganar la presidencial y la parlamentaria. Nosotros creemos que este Gobierno le ha hecho mucho daño a Chile y que tenemos el deber de juntarnos todas las oposiciones para derrotar en las urnas al Frente Amplio en la parlamentaria y presidencial. Y para eso, antes, tenemos que ganar la elección municipal. Sabemos que la elección municipal es una elección muy predictiva de lo que ocurra el próximo año y, por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo para que todas las oposiciones se unan con un candidato único. Y eso, Sergio, requiere disciplina. Nosotros en cerca de 200 comunas tenemos más de un candidato. Hay comunas donde hay un UDI, también tiene aspiraciones una RN, en otras hay un Demócratas con un Evópoli. Entonces, para que nosotros podamos tener un buen resultado electoral necesitamos que todos los que quieren ser candidatos respeten la institucionalidad, se pongan a disposición de esta gran coalición opositora. Incluso, muchos de nosotros nos hemos enfrentado en el pasado, hemos estado en varias políticas distintas, pero la sensación de deber de sacar al Frente Amplio de La Moneda ha hecho que trabajemos juntos. Y eso obviamente se entorpece cuando hay liderazgos que toman la decisión de ir por fuera. Y, por supuesto, que cuando hay un liderazgo importante, visible, relevante, icónico, como es Marcela Cubillos, que se sale de la fila, eso genera, por supuesto, un mal precedente, un mal ejemplo, que puede terminar generando un desastre electoral para la derecha y lesionar gravemente las posibilidades de llegar a La Moneda. Por eso, lo que yo he dicho es: bienvenida Marcela Cubillos, era que no. Ella es una líder importante, ha sido una dirigente de la UDI en el pasado de las más destacadas, es una persona, además, con la que yo personalmente siento una gran admiración, pero creo que la forma de abordar su candidatura ha sido errada y tiene consecuencias que van mucho más allá de la comuna de Las Condes y que a nosotros nos interesa evitar.

Sergio Campos: Ella no es una persona que esté debutando en la política. Tiene una vasta experiencia, entonces, ¿cuál es la lectura que debería hacerse por el ciudadano común y corriente, a quien ella está en este momento apelando para reunir las firmas correspondientes que le permitan postular en una comuna donde el triunfo sería muy fácil y sencillo? Porque, además, en su partido están diciendo: '¿Por qué no va por una comuna donde tengamos desafíos, donde haya un alcalde de izquierda?"

Bueno, se han puesto a disposición de los partidos de Chile Vamos varios exministros y exsubsecretarios del Gobierno del Presidente Piñera, gente con trayectoria, gente con experiencia que han dicho, mire, conversemos, veamos dónde puedo aportar. Algunos han firmado un cheque blanco, otros no tanto, pero están dispuestos a ver algunas posibilidades. Yo creo que esa es la actitud. Yo creo que nosotros lo que queremos es recuperar el Gobierno, sacar al país del pantano en el que está, mejorar la situación, por ejemplo, de orden público, tenemos que trabajar en equipo y creo que una aventura personal finalmente nos termina haciendo daño. Yo quiero a Marcela Cubillos sentada en un municipio, yo quiero a Marcela Cubillos como ministra de Estado, yo quiero a Marcela Cubillos como senadora, considero que es un tremendo aporte, pero creo que la forma en que se ha aproximado a este desafío electoral es incorrecto. Si todos nuestros liderazgos, nuevos y antiguos, en Chile Vamos y en la oposición, tomaran la decisión de ir a juntar firmas e ir por fuera, insisto, le regalaríamos un triunfo a la izquierda muy amplio y lesionaríamos seriamente la posibilidad del próximo año de tener un triunfo parlamentario y presidencial.

Verónica Franco: ¿Pudieron conversar directamente ustedes con Marcela Cubillos antes de que ella lanzara esta convocatoria a patrocinarla de manera independiente?

No. Hasta donde yo sé, los presidentes de partidos (de Chile Vamos) no tuvieron la oportunidad de conversar con ella antes del anuncio, lo que es consistente con el anuncio mismo, porque en el anuncio mismo ella dice: 'Quiero ir como independiente juntando firmas'.

Verónica Franco: ¿Y si ella logra juntar las firmas? ¿No va a quedar otra para Chile Vamos que levantar a la alcaldesa Peñaloza de Las Condes?

Las firmas las va a juntar de todas maneras. Se requieren poquitas firmas para poder ser candidato, yo creo que en uno o dos días ya va a tener todas las firmas. La pregunta es si va a llegar un momento en que podamos sentarnos todos a tomar definiciones o si finalmente vamos a tener una competencia absolutamente innecesaria, porque además cuando se genera una competencia en una comuna tan importante como Las Condes, eso implica una inversión de recursos muy grande que resulta un poco absurda cuando uno mira la cantidad de necesidades de recursos que vamos a tener en otras comunas donde vamos a tener batallas difíciles contra la izquierda. El Servel les aporta a los partidos políticos una cierta cantidad de plata, pero los partidos resuelven cómo se distribuye entre las distintas comunas, y yo preferiría que en Las Condes no se invirtiera ni un solo peso y que esa plata fuera a Recoleta, que esa plata fuera a Independencia, que esa plata fuera a Santiago Centro, comunas que podemos recuperar, y no desperdiciar estos recursos en una batalla donde, de todos modos, la comuna debiera quedar en manos de la derecha, pero que se va a comer una cantidad de recursos que va a provocar que en otras comunas tengamos menos alcaldes.

SEGURIDAD: "GUERRA CIVIL SOTERRADA AL INTERIOR DEL GOBIERNO"

Verónica Franco: Lo llevo a seguridad y este planteamiento que hizo ayer el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, que llegó a La Moneda a pedir militares en su comuna. Sabemos la crisis de seguridad que se está viviendo en buena parte del país, particularmente en la zona poniente de Santiago. De una u otra manera, la ministra Tohá lo respalda, porque le permitieron hablar en La Moneda del tema y, además, postea después ella en redes sociales un mensaje con una fotografía donde lo que dice es que hay que tramitar el proyecto de infraestructura crítica para poder desplegar las Fuerzas Armadas en apoyo las estrategias de seguridad en la zona urbana, y junto con eso están las reglas de uso de la fuerza. ¿Hay disposición en la derecha para avanzar en ambos proyectos y facilitar, de una manera u otra, que los militares estén en las calles?

O sea, esto que estamos viendo es como una especie de guerra civil soterrada al interior del Gobierno. El proyecto de infraestructura crítica que la ministra Tohá dice que tiene que aprobarse es un proyecto que se aprobó en la Cámara de Diputados con los votos de la derecha y con los votos en contra de parlamentarios del Frente Amplio y del Partido Comunista; es decir, las mayorías para aprobar los proyectos de seguridad en prácticamente todos los proyectos se han hecho con el Socialismo Democrático y la oposición. La resistencia, los votos en contra, ha sido de la izquierda más radical. Esto ocurrió ayer: nosotros votamos un proyecto de ley que aumenta las penas para los reincidentes en delitos graves y este proyecto se sacó adelante, hubo cerca de 20 votaciones y siempre fue lo mismo: los votos a favor de la oposición, los votos a favor de Socialismo Democrático y los votos en contra del Partido Comunista y el Frente Amplio.

Lo que está haciendo -creo yo- Carolina Tohá es hacerle un encerrona al FA y al PC con un alcalde de sus propias filas, porque el alcalde Vodanovic es del FA, y genera una tensión que obliga a poner el proyecto en tabla en el Senado para que se apruebe. Nosotros en el Congreso -y quiero ser muy claro en esto- tenemos una definición desde el día uno como derecha de aprobar todos los proyectos de materia de seguridad. Incluso, (en) aquellos que consideramos que son tímidos y que podrían ser un poquito más osados, hemos tomado la decisión de apoyarlos. Entonces, acá usted pregunta: ¿Y ustedes tienen la disposición de aprobar estos dos proyectos? Lógico, y quisiéramos aprobar muchos más. La pregunta es si los correligionarios del alcalde Vodanovic, que son del FA, van a estar dispuestos a aprobarlos o no y a ayudar a que se pongan en tabla, porque muchas veces ocurre que cuesta poner proyectos en tabla porque hay parlamentarios que se oponen.

CORRUPCIÓN MUNICIPAL: "CARAS VEMOS, CORAZONES NO SABEMOS"

Paula Molina: En el tema de la de las elecciones, por supuesto que hay una cuestión política, pero para la ciudadanía hay probablemente algo que sea más importante y que tiene que ver con la probidad. En un artículo de Ciper que estaba actualizado a agosto del año pasado -o sea, ni siquiera tomaba en cuenta todos los actos de corrupción- había datos respecto a que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se ha querellado por irregularidades en cerca del 40% de los municipios de Chile, en 135 de los 345, y que en 37 de los casos una de las personas acusadas o es en quien ejerce la alcaldía o quien era alcalde o alcaldesa. ¿Qué está haciendo la UDI y cómo evalúa los casos en los cuales alcaldes de su militancia o alcaldes apoyados por su militancia se han visto involucrados en estos casos de corrupción?

La verdad es que cualquier acto de corrupción, sea de un alcalde UDI o de un alcalde de cualquier otro partido, es inaceptable. Nosotros creemos que donde hay sospechas, algún indicio o alguna prueba, la Fiscalía tiene que actuar, los tribunales tienen que condenar y, si esa condena es contra un alcalde UDI, así debe ser. También creemos -lo hemos dicho hace mucho tiempo y lamentablemente muchos de estos proyectos son de iniciativa del Ejecutivo- que falta darle vuelta a una modernización de los municipios. Creo que se ha legislado poco sobre el tema para que existan mayores controles. Un buen ejemplo de las formas en que se saltan los controles en el municipio es a través de la creación de corporaciones que, como son de derecho privado, el municipio aporta dinero a las corporaciones y luego estas corporaciones quedan fuera del radar de la Contraloría. Este es un ejemplo muy sencillo respecto de cosas que se pueden mejorar; el rol de los concejales, de su labor fiscalizador, etcétera.

Paula Molina: Por supuesto, pero estamos hablando en este momento de las decisiones detrás de las cuales se eligen a las personas que van a competir o los pactos políticos que se pueden armar para la competencia, y en esa discusión es donde uno podría echar de menos una conversación sobre corrupción, sobre probidad. ¿Qué se hace en la UDI para evitar que se extienda la corrupción en los municipios? ¿Cuán grave la consideran?

Nosotros consideramos que los actos de corrupción en los municipios y en cualquier repartición pública son gravísimos, porque esas platas, que debieran llegar a las personas más vulnerables, a los programas sociales, se entrampan llegando a un bolsillo que no corresponde. Nosotros evidentemente no vamos a llevar de candidato a alguien que tenga problemas de propiedad, pero claro: caras vemos, corazones no sabemos. A todos los partidos les ocurre que presentan candidatos, muchas veces uno los ve, son personas jóvenes, entusiastas, y uno dice: 'Aquí tenemos un buen candidato, una persona que quiere trabajar por la comuna', y después resulta que se ve involucrado en alguna situación. Es imposible conocer el futuro. Es imposible saber de antemano quién va a tener un problema y quién no, pero los partidos deben esforzarse por intentar llevar a las mejores personas y, si hay algún tipo de acto comprobado de corrupción, esas personas deben ser expulsadas de los partidos y por supuesto que no deben ser llevados nuevamente como candidatos. En algún minuto, cuando estalló a finales del año pasado el caso del alcalde de Algarrobo, que es UDI y que se encontraron platas en cuentas de él y a sus familiares, yo lo dije con toda claridad: él es un traidor, un traidor de la confianza que le dio el partido y es un traidor de las personas que lo escogieron. Ese tipo de conductas tienen que ser absoluta y totalmente rechazadas.

ELECCIÓN DE LA PRESIDENCIA DE LA CÁMARA: "ME ENCANTARÍA JOANNA PÉREZ (DEMÓCRATAS)"

Sergio Campos: En este momento están enfrascados (los diputados), entre otras responsabilidades que tiene la Cámara de Diputados relacionadas con la seguridad, el tema económico y la salud, en la elección de la mesa directiva. Hay varias versiones, contradicciones, opiniones, acusaciones, se anuncian venganzas, pasadas de cuentas. ¿Cómo cree usted que ver la opinión pública este tire y afloja entre los parlamentarios de la Cámara Baja?

Hasta ahora me ha pasado casi siempre que la discusión en torno a las elecciones de la mesa y quién va a ser presidente de la Cámara y todo eso me da un poquito vergüenza ajena, porque son discusiones que se dan solamente en torno a la lógica del poder y muchas veces los partidos bisagras, estos que pueden generar que gane uno u otro, salen en los medios sin ninguna vergüenza diciendo: 'Bueno, yo estoy viendo que me ofrecen, vamos a esperar a ver quién hace la mejor oferta'. Y todo esto se transforma simplemente en quién da más o en una negociación sobre quién se queda con los cupos y no hay un verdadero proyecto detrás. La verdad es que el debate debería ser de otra manera. Yo hoy día quisiera que la nueva mesa de la Cámara y el que ganara fuera el que proponga avanzar más rápido en los proyectos que tienen que ver con seguridad, y lo que yo he dicho es que estoy convencido que el candidato -o la candidata más bien- del Gobierno, que es Karol Cariola, no va a empujar los proyectos de seguridad. Lo que vamos a ver con Karol Cariola en la testera es más bien un entorpecimiento, probablemente, una obstaculización de proyectos que considero urgentes para resolver los temas de seguridad. Entonces, la objeción no puede ser: 'Vamos a votar en contra porque ellos son ellos y nosotros somos nosotros'. Aquí la objeción tiene que ser qué va a pasar cuando haya uno u otro presidente sentado en la mesa. Y lo que he dicho a mi sector -yo fui jefe de bancada hasta anteayer- es que la UDI debe generar el compromiso de nuestro candidato, que puede ser de Chile Vamos, que puede ser del PDG, que puede ser de Demócratas, que puede ser un independiente, (que) nosotros tenemos que apoyar al que se comprometa con una agenda.

Sergio Campos: ¿Y quién ve usted como posible candidato que pueda lograr ese objetivo?

Bueno, no se ha hablado todavía de nombres...

Sergio Campos: ¿Cómo que no se ha conversado de nombres? Claro que se ha hablado de nombres...

Okey, vamos a ponerlo en otros términos: todavía no hemos entrado al área chica respecto de quiénes deben ser las personas, pero me aventuro con un nombre y es totalmente a título personal. A mí me encantaría que Joanna Pérez, que es del partido Demócratas, ex demócrata cristiana, quién ha sido muy insistente en avanzar en proyectos de seguridad y quién tiene buenos puentes con toda la Cámara, pueda ser la presidenta de la Cámara de Diputados. Me encantaría porque creo que ella lograría sacar adelante con talento y con diálogo una agenda que hoy parece ser urgente y que se ha visto permanentemente trabada por simplemente órdenes del Gobierno u órdenes de partidos, en fin. Creo que ella podría ser un buen nombre, pero no sé si en Demócratas la han propuesto, así que puedo estar metiendo las patas. No sé si otros partidos de Chile Vamos -porque no lo he conversado con ellos- estarían dispuestos a apoyarla. Esta opinión es estrictamente personal.