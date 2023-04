Hassler aún no ingresa querellas contra los responsables de las tasaciones de Sierra Bella

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, aún no ingresa las querellas que anunció el pasado 14 de abril contra los responsables de las tasaciones de la exClínica Sierra Bella, aunque desde el municipio aseguraron que los respectivos documentos están en etapa de revisión.

El anuncio de la jefa comunal se produjo luego de conocerse el informe de la Contraloría General de la República (CGR) que objetó la compra de lo que pretendía ser la "primera clínica municipal" del país. Además, informó que se pediría la renuncia del director jurídico y el secretario de Planificación Comunal del municipio, y que se iniciarían sumarios administrativos.

Asimismo, dio a conocer que interpondría acciones legales contra los tasadores por presuntas irregularidades en los análisis realizados. Sin embargo, ya han pasado 12 días y esta situación aún no ha ocurrido, según consignó La Tercera PM.

Desde la Municipalidad de Santiago indicaron al vespertino que las querellas "están en revisión por parte del equipo técnico", que serán presentadas en los próximos días y que, respecto de los presuntos delitos, "es algo que esa misma instancia tiene que resolver".

Por lo anterior, en el Concejo Municipal han manifestado sus dudas por la tardanza en tomar la acción legal. "La alcaldesa suele hacer anuncios y luego no hay constatación de que ellos se implementen. Parte de la situación que estamos viviendo ahora con Inmobiliaria San Valentino, que anunció juicio civil para el cumplimiento forzado del contrato, tiene que ver con eso. Hace anuncios, pero luego esto mediático no tiene correlación con las vías legales y administrativas con las que tiene que cumplir. Es muy preocupante", dijo la concejala Rosario Carvajal (independiente).

"San Valentino señala que ella lideró la negociación, por lo que no solamente tuvo todos los antecedentes, sino que personalmente negoció el precio. Ella no puede simplemente responsabilizar a otros, como los tasadores, porque como indicó la inmobiliaria, cuando se convocó al recorrido por el lugar, sólo había una tasación y no estaba el resto de los informes. Creo que ella se apresuró y queda cuestionada, porque acá existe una responsabilidad política, al menos por negligencia", agregó.

Por su parte, el concejal Juan Mena (RN) sostuvo que la alcaldesa "miente y culpa a terceros de su propia mala gestión. Como informó la inmobiliaria, Irací Hassler siempre estuvo al tanto de todo. No ha hecho mea culpa ni autocrítica, soberbiamente terceriza responsabilidades. Uno puede delegar autoridad, pero jamás responsabilidad (...) Y aún no presentan esas acciones legales, y nos gustaría saber por qué".