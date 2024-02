Hassler dice tener la candidatura "con mayor fuerza" y con "amplio apoyo del PS"

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), afirmó que cuenta con la candidatura "más fuerte" para la elección de octubre, con un "amplio apoyo" del Partido Socialista, desde el cual, no obstante, han salido algunas figuras para apoyar al exconcejal Ismael Calderón para disputarle el sillón municipal.

"Aspiraciones individuales siempre hay en la política, es parte del debate público", sobre todo en una comuna como ésta, "muy significativa en términos de su rol barrial, pero también de su rol capital", comentó en conversación con El Diario de Cooperativa.

En su caso, "hemos tenido mucho apoyo no sólo del oficialismo, sino de las comunidades organizadas de la comuna y en particular del Partido Socialista, del que ampliamente hemos recibido apoyo", al tiempo que "hay una persona que ha planteado su legítima aspiración de llevar una precandidatura, que todavía no ha sido acogida por su partido".

En ese marco, "estoy disponible a cualquier proceso que decidamos" para decidir al candidato del oficialismo, "si se definen primarias, tengo toda la disposición", reiteró.

Con todo, enfatuizó, "creo que tenemos la candidatura con mayor fuerza y capacidad de enfrentar este proceso electoral para profundizar un proceso de cambios y de recuperación de la comuna, de revitalizarla después del abandono".

DEFIENDE GESTIÓN EN CASO SIERRA BELLA

La fallida compra de la ex Clínica Sierra Bella para la instalación de una "Clínica Municipal", objetada por la Contraloría General de la República y por la que Hassler investigada en calidad de imputada por la Fiscalía, fue mencionada por 49 personalidades del PS como uno de los factores para respaldar a Calderón.

La alcaldesa, sin embargo, dijo estar "absolutamente confiada" en que no enfrentará cargos en la causa, donde está querellada por el Partido Republicano.

Sobre el proceso, explicó que "nosotros quisimos llevar adelante una compra de un inmueble para poder contar con un espacio para el 'Cesfam Padre Orellana', y esa compra no se realizó".

"Buscamos con todo el Concejo Municipal, con diez votos a favor, llevar adelante la compra, y ante las observaciones de Contraloría, por definición nuestra no se llevó adelante, desistimos", puntualizó.

Respecto al sobreprecio detectado, defendió que "si uno observa cualquier proceso de adquisición de un Cesfam, todos son en torno a esos montos o incluso más, por tanto parecía una buena solución", pero finalmente "no hay ningún detrimento patrimonial del municipio" puesto que la compra no se efectuó.

La Contraloría constató que las tasaciones comerciales que sirvieron de base al municipio para determinar el justo precio del edificio "superan en aproximadamente cuatro veces el avalúo fiscal": el municipio había pactado un monto de 8.200 millones de pesos.

Hassler aseguró que mantendrá la iniciativa del Cesfam, y para ellos ven como alternativa adquirir el Asilo de las Hermanitas de los Pobres, que ya no opera como tal, en el barrio Matta Sur.