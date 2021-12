El representante legal de la Asociación de Farmacias Populares, Daniel Jadue (PC), recurrió al Tribunal Constitucional con el fin de revertir lo resuelto por el Cuarto Juzgado Civil de Santiago, que se encuentra tramitando la liquidación forzosa de dicha entidad.

Según publicó La Segunda, luego de que el tribunal de primera instancia rechazara sus intentos de apelación a esta decisión, tomada debido a su millonaria deuda vencida con Best Quality Products, su proveedor de mascarillas, la agrupación que dirige el alcalde de Recoleta ingresó este recurso de "inaplicabilidad" el 7 de diciembre, pocos días después de la presentación de una acción ante la Corte de Apelaciones de Santiago con el mismo objetivo.

Para anular la solicitud de liquidación de la empresa, argumentó que el proceso que lleva el juzgado en su contra por la aplicación de la Ley de Organización y Liquidación de Empresas (ex Ley de Queibras) no les otorga igualdad ante la ley y piden al TC que "decrete la suspensión de la causa caratulada Best Quality Products con Farmacias Populares".

Si el tribunal acoge el recurso, dicha petición podría ser desechada o retroceder sustancialmente.

Por ahora, el Cuarto Juzgado Civil de Santiago reanudará la tramitación de su liquidación forzosa el 5 de enero.