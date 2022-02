Jadue sospecha de "doble intencionalidad" de proveedor que litiga contra Farmacias Populares

El alcalde Daniel Jadue, representante legal de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), sospechó de una "doble intencionalidad" de Best Quality Products SpA, la empresa proveedora que mantiene dos litigios por quiebra o liquidación y por el embargo de bienes contra la agrupación municipal.

En conversación con El Diario de Cooperativa, aclaró que "las farmacias populares no están en ningún riesgo hoy", ya que "éste es un tema entre la Asociación y un proveedor que además -denunció- ha mentido sistemáticamente en la prensa".

"La Justicia ha desechado la acusación de estafa y todas las acusaciones falsas", resaltó Jadue, por lo que "estoy muy contento de que la Justicia haya empezado a poner verdad sobre el asunto, porque la empresa decía primero que le debíamos 1.300 millones de pesos, y nos quería cobrar dos veces facturas que había factorizado y que nosotros estábamos respondiendo a los factoring".

Explicó que "en ese minuto dejamos de pagar, porque no íbamos a pagar dos veces poniendo en peligro los fondos de nuestros socios", apuntando que "nos hemos demorado todo este tiempo y solo hace un par de días la justicia estableció la verdad sobre varias mentiras que la empresa decía".

"Acá no hay cheques impagos. Hay facturas que no reconocimos en su minuto porque estaban queriendo cobrarlas de manera duplicada", insistió.

En ese marco, con recelo, consideró que "es bastante extraño que tengamos problemas con un solo proveedor, que yo creo tiene una doble intención, y es dañar a quienes se benefician de este proyecto".

A modo de autocrítica, comentó que "hicimos un muy mal negocio porque a la mitad de la pandemia le tuvimos que comprar en el mercado mascarillas a como 50 veces su valor, y esta gente que se aprovecha yo creo que se ha querido aprovechar de la Asociación".

Con todo, "estamos disponibles para llegar a un acuerdo de pago, pero donde paguemos lo que corresponde y de acuerdo con nuestras posibilidades".

Igualmente sostuvo que, en caso de prosperar el litio de embargo, "lo que van a poder embargar es tan poco (que) es solo para hacer daño, porque no significa ninguna posibilidad de que recupere los montos", a la vez que remarcó que "no hay ninguna posibilidad de que las farmacias populares se queden sin stock, porque no dependen del stock de la Asociación, dependen de los municipios y los stocks de los laboratorios y Cenabast, con quien comercian directamente".

LLAMADO A LOS SOCIOS A PONERSE AL DÍA

Por otra parte, hizo un llamado a los socios de la Achifarp a ponerse al día con los fondos. "Varios municipios mantienen deudas bastante grandes, a pesar de que se benefician directa o indirectamente, y no cumplen sus obligaciones: Antofagasta debe 80 millones de pesos, San Joaquín, cerca de 50 millones".

Reportó que "77 municipios hoy tienen deudas con la Achifarp, y suman casi el doble de la plata que debemos", contexto en el cual "hemos tenido que llegar incluso a acciones judiciales con nuestros socios".