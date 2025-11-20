Les costó caro intimar en el trabajo: Vitacura destituyó a funcionarios de video viral

Primero fueron suspendidos de sus funciones, pero finalmente los dos funcionarios de Vitacura que tuvieron relaciones sexuales en dependencias municipales perdieron definitivamente sus trabajos.

El encuentro íntimo se registró en dependencias de la oficina de Atención al Vecino del Centro Cívico, durante una tarde de junio y fue captado por transeúntes, en una grabación en que se veían las siluetas y que se viralizó rápidamente en redes sociales.

De acuerdo al diario La Tercera, la decisión final del sumario administrativo determinó que hubo una "vulneración grave del principio de la probidad administrativa"; descartándose además la apelación que ambos hicieron a la decisión.

"Los dos funcionarios mantuvieron relaciones sexuales el 25 de junio durante la jornada laboral extraordinaria en una oficina que no era la de ellos. Los dos admitieron los hechos", relata el medio, que además reseñó que entre los funcionarios locales se conocía de la relación sentimental de sus compañeros, que además tenían excelente calificación laboral.