Municipales: DC definió sus criterios partidarios mientras negocia pacto con el oficialismo

En el marco de las negociaciones de un pacto con los partidos oficialistas para presentar una lista unitaria, la Democracia Cristiana (DC) realizó este sábado su Consejo Nacional para definir los criterios partidarios de cara a las próximas elecciones municipales de octubre, instancia en que el voto será obligatorio.

La DC considera fundamental que se respete el principio "el que tiene, mantiene", es decir, que en aquellas comunas donde hay un alcalde o alcaldesa del partido, se mantenga el cupo y las otras fuerzas políticas del pacto no presenten candidatos.

No obstante, en el Consejo determinó flexibilizarlo, pero con proporcionalidad: que los partidos que cuenten con más alcaldías hoy, presenten el mayor número de candidatos.

"Nosotros tenemos una premisa, que es 'el que tiene, mantiene', y queremos que eso se respete, porque además entendemos de que, si quieren que nosotros participemos en esta alianza electoral, tiene que ir desde el punto de vista de que crezcamos todos, y no que crezcan a costa de la DC", explicó en la previa el vicepresidente de la DC, Giani Rivera.

"Entonces, no pueden estar pretendiendo disputando todas nuestras alcaldías que tenemos pensando que el crecimiento es a costa nuestra, no. Aquí hay que ganarle a la derecha, pero si piensan que la centro es colocar la discusión en contra de la DC, se equivocan quienes pretendan aquello y es un error para la negociación", complementó, advirtiendo que "si siguen inflexibles en ciertas materias, nosotros no estamos obligados a un pacto que es totalmente perjudicial para la DC, y si esa negociación es mala, no podemos aceptarla".

Tras el Consejo, el timonel Alberto Undurraga puntualizó que "tenemos liderazgos en los distintos lugares de Chile y, por supuesto, que aspiramos a que esos liderazgos puedan mantenerse, pero entendemos que esto es una negociación".

Por ello, "ese criterio va a tener alguna flexibilidad, entonces un criterio más general que permite buscar esa flexibilidad es que la proporción de cada una de las fuerzas que forma parte de esta negociación, quede representada en la cantidad de candidatos y candidatas".

"Lo importante es: ¿contra quién se crece? Nosotros creemos que debemos crecer a costa de la derecha, donde se están haciendo mal las gestiones comunales de derecha en distintas comunas y no a costa de nosotros mismos", remarcó el también diputado.

Además, Rivera señaló que espera que las elecciones municipales sean bajo una lista única, pero que en las de gobernador regional y concejales se mantengan por separado.

Jornada de Consejo Nacional DC que tiene como objetivo definir criterio partidario respecto a la candidaturas municipales y de Gobiernos Regionales 2024.



Lideres y lideresas de todo el pais trabajando por Chile y el partido.#SomosLaDC ✌️ pic.twitter.com/HvjggTNX6E — Democracia Cristiana (@PDC_Chile) March 9, 2024

¿Y LAS PRESIDENCIALES?

En tanto, Undurraga también mira a las presidenciales y propuso hoy en El Mercurio una fórmula de dos candidatos en la izquierda: una del Frente Amplio y el Partido Comunista y otra del Socialismo Democrático de la DC.

Desde el PPD, el diputado Raúl Soto dijo compatir la idea, "sin embargo, lo primero son las definiciones estratégicas y de alianza, y después vienen las definiciones respecto de los liderazgos presidenciales".

"Por eso, mi llamado a los partidos políticos hoy día es a reconstruir y relanzar la centroizquierda, idealmente desde el Partido Socialista hasta la Democracia Cristiana, para diferenciarnos, pero al mismo tiempo colaborar con el resto del oficialismo", exhortó.

CALDERÓN PRESENTÓ SUS PROPUESTAS EN EL BARRIO YUNGAY

Por su parte, el exconcejal Ismael Calderón (PS), precandidato para disputarle la alcaldía de Santiago de Santiago a Irací Hassler, fue esta mañana al Barrio Yungay para presentar sus propuestas en el ámbito de seguridad y defender la idea de realizar primarias para definir al candidato del oficialismo.

"Estamos acá en el Barrio Yungay, en el barrio donde se tiene la mayor tasa de homicidio hemos querido lanzar nuestras propuestas. Instalar una subcomisaría en este barrio, tal como también en el Barrio Matta Sur. Tener drones con parlantes en nuestros barrios y en nuestras plazas, particularmente recuperar nuestros espacios públicos", adelantó el precandidato socialista.

"De estas elecciones municipales con votos obligatorio es muy importante realizar primarias debido a que la alcaldesa actual, con la votación que sacó hace tres años atrás, representa hoy día al 12,9% del padrón. Por lo tanto, es importante y ante una gestión con bastantes debilidades poder hacer una primaria donde se validen los liderazgos", añadió Calderón.

El Servel fijó plazo hasta el próximo 10 de abril para presentar las inscripciones de los precandidatos, por lo que marzo será un mes clave para definir los criterios del acuerdo de las fuerzas de izquierda y centroizquierda.