Municipales: Oposición define últimos detalles para cerrar lista de candidatos

Este miércoles vence el plazo para inscribir las candidaturas municipales para realizar primarias, por lo que durante este fin de semana los partidos políticos de oposición han llevado a cabo sus últimos consejos generales para definir a sus candidatos.

El tablero del bloque opositor sufrió grandes cambios tras la definición de la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), de no postular para la reelección para enfocarse desde ya en las elecciones presidenciales del próximo año.

En conversación con Cooperativa, el analista político y académico de la Universidad Central, Marco Moreno, señaló que "hay un adelantamiento de la campaña presidencial, especialmente en la oposición. Este movimiento de Evelyn Matthei le va a permitir salir de la trinchera que podría haber significado estar nuevamente en Providencia, se va a poder desplegar".

"Eso abre un poco el apetito a Renovación Nacional (RN) para que diga: 'bueno, la alcaldesa está dando un paso al costado y eso nos permitiría llevar adelante primarias en Providencia'", agregó el especialista.

"RN podría ratificar este fin de semana postular los nombres de los (exministros) Monckeberg (Nicolás y Cristián), y la UDI podría apostar por (Jaime) Bellolio, incluso el Partido Republicano está planteando una opción para ese municipio", complementó.

RN DEFINE CANDIDATOS PARA LO BARNECHEA, SANTIAGO Y PUENTE ALTO

Desde RN y tras el consejo general que se desarrolló durante esta jornada, se confirmó que el exalcalde de Santiago, Felipe Alessandri, postulará por el sillón municipal en la comuna de Lo Barnechea.

Asimismo, ratificaron que en Puente Alto los precandidatos serán Karla Rubilar, Felipe Ossandón y Manuel José Ossandón; mientras que, para Santiago, las opciones de RN son el excandidato presidencial, Sebastián Sichel, y el concejal de la comuna, Juan Mena.

¡Bienvenidos todos los Ossandon a la primaria! No me pierdo, CHV necesita candidato único xq el verdadero adversario político está al frente. La unidad es un imperativo ético para que #PuenteAlto no retroceda como pasó en otras comunas y hoy los vecinos sufren las consecuencias pic.twitter.com/O7E3sxRtwD