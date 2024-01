Municipales: Partidos oficialistas iniciaron conversaciones y pactaron algunos acuerdos

Los partidos oficialistas iniciaron conversaciones de cara a las elecciones municipales y regionales 2024 y pactaron algunos acuerdos, entre ellos, la incorporación de la Democracia Cristiana (DC) a una lista única con los partidos de Gobierno, tener candidaturas únicas para alcaldías y gobernadores, y la consigna de "el que tiene, mantiene", en referencia a no competir por puestos que ya ostentan integrantes de la alianza.

Sin embargo, existen discrepancias respecto a este último punto. Durante la semana, más de 30 figuras del Partido Socialista (PS) firmaron una carta en apoyo de Ismael Calderón, exconcejal y hoy precandidato a la alcaldía de Santiago.

Calderón es crítico de la administración de la actual alcaldesa de la comuna, Irací Hassler (PC), y considera que lo más democrático es consultar a la ciudadanía respecto al candidato que deberá disputar dichas candidaturas en representación de la izquierda.

"La democracia se fortalece con más democracia como lo hemos sostenido, y hoy día la primaria es la mejor fórmula. Hay un tema que no es menor, esta elección de octubre es con voto obligatorio, por lo tanto, todos los alcaldes anteriores -incluidos los nuestros- fueron elegidos con voto voluntario", señaló Calderón.

"Hoy día en Santiago, si hacemos esa mención, la alcaldesa actual representaría el 13,2% del electorado, o sea, si lo vemos desde ese punto de vista, en todas las comunas debería haber primarias, porque debería revalidarse el liderazgo local con otros liderazgos que puedan emerger, por lo tanto, la mejor forma es la primaria", agregó el precandidato socialista.

JOHNNY CARRASCO VUELVE A COMPETIR POR PUDAHUEL

El exalcalde de Pudahuel Johnny Carrasco también es precandidato por la comuna que administró desde 1992 hasta el 2021, en representación del Partido Socialista.

"El cuadro ya está más menos definido, habrá primarias en Pudahuel. Hasta ahora hay fijos dos candidatos, y es muy probable que se sume uno o dos más, y el que gane nos ponemos todos detrás, porque está muy mal evaluada también la gestión del (actual) alcalde, (Ítalo Bravo, cercano al PC)", dijo Carrasco.

"Ahora, él no puede ir a primarias, porque ya dijo que no, ya se negó, cuando lo ideal habría sido que él vaya a primarias y si nos gana a todos, estaríamos todos democráticamente detrás de él. Él eligió otro camino, así que, a la larga, quien gana las primarias tendrá que enfrentarse con él y con el candidato de la derecha, por supuesto", agregó el precandidato por Pudahuel.

LA POSTURA DE LA DC RESPECTO AL PRINCIPIO DE "EL QUE TIENE, MANTIENE"

El diputado y jefe de bancada de la DC, Eric Aedo, señaló que "me parece que el principio de 'el que tiene, mantiene' sólo puede ser alterado en una situación grave. Por ejemplo, un candidato que esté hoy día imputado por la justicia por actos de corrupción u otra situación, o que esté formalizado por la justicia. En ese caso, me parece que ningún partido puede apoyar una candidatura en esas condiciones".

"Pero si nos vamos a poner creativos y vamos a comenzar a poner en cuestión a los alcaldes o alcaldesas que pueden ir a la reelección, me parece que eso va a enredar este pacto. En ese sentido, la DC va a defender el principio de 'el que tiene mantiene', va a estar abierta a primarias en donde no haya un candidato o candidata con claridad para ganar una gestión, pero no enredemos un acuerdo que está ad-portas de alcanzarse", indicó Aedo.

Los partidos tienen plazo hasta el próximo 10 de abril para inscribir las candidaturas a las elecciones primarias, las que se realizarán el domingo 9 de junio.