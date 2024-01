Municipales: UDI respalda a alcaldesa de Las Condes y RN busca resolver situación en Puente Alto

Los partidos de oposición y oficialismo ya se preparan para las elecciones municipales y de gobernador regional del octubre próximo.

Desde la UDI, decidieron respaldar la labor de la alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, cuyo municipio ha sufrido una serie de cuestionamientos.

Pese a lo anterior, la secretaria general del gremialismo, María José Hoffmann, declaró que "no hay ninguna posibilidad de que nosotros no le demos nuestro apoyo irrestricto a la alcaldesa de Las Condes, que está trabajando y se ha hecho cargo de todas aquellas irregularidades que se han ido surgiendo durante esta etapa y, por lo tanto, el apoyo irrestricto, no solamente desde la UDI sino que también desde Chile Vamos".

"Pero por supuesto que aquí la justicia, tal como lo ha hecho ella y ha puesto a disposición todas y cada una de las herramientas necesarias para poder lograr aclarar lo que allí ha ocurrido, tanto con las horas extra, tanto con el caso del Cesfam. No hay ni un problema en que eso se descubra, pero no hay ninguna posibilidad de que ella no sea nuestra candidata", indicó.

Por su parte, Renovación Nacional evalúa la situación de Puente Alto, que esta semana dejó un lío de candidaturas: el apoyo del actual jefe comunal Germán Codina a Karla Rubilar, y la denuncia del senador Manuel José Ossandón a que ésta dejara un cargo que mantenía en el municipio, y quien además apoya a su sobrino, el concejal Felipe Ossandón.

"Hoy día existen y gracias a Dios tenemos posibilidades y buenas alternativas para proponerle a los ciudadanos de Puente Alto. Y aquí no hay que olvidarse nunca de que Renovación Nacional tiene que mirar y miramos efectivamente lo que la gente quiere. Y tenemos que generar liderazgos que de verdad los entusiasme, le generen ilusión de que la comuna siga siendo tan bien gobernada como lo ha hecho Germán Codina y lo hizo el senador Ossandón", dijo el presidente de RN, el senador Rodrigo Galilea.

Asimismo, sostuvo que "estamos seguros de que vamos finalmente, de manera institucional, a resolver esta iniciativa de dos personas por ser los candidatos a alcalde y que finalmente lograremos imponernos en Puente Alto".

En Chile Vamos hay un interés de trabajar en esta elección con otros sectores como el Partido Republicano, Amarillos y Demócratas, sin embargo, aún no hay un acercamiento.

LA DC DIO EL SÍ A LA ALIANZA DE GOBIERNO

La última jornada el oficialismo ratificó su decisión de ir en una lista única a estas elecciones, a la cual invitaron a la Democracia Cristiana.

El timonel de la DC, el diputado Alberto Undurraga, comentó que "creemos que nuestros alcaldes, alcaldesas, nuestro gobernador de Arica y gobernadora del Maule tienen que ir a la reelección, y de la misma forma en aquellas comunas donde nuestros alcaldes y alcaldesas dejan su función, tenemos candidatos y candidatas de muy buen nivel, con mucho conocimiento para ser los candidatos para ir al relevo".

"En ese sentido, nos parece que la mejor forma de enfrentar esta elección es que en los cargos unipersonales, tanto las alcaldías como las Gobernaciones, tengamos un pacto electoral con los distintos partidos del oficialismo, porque de esa forma no hay dispersión, de esa forma no gana la derecha", declaró.