"Parece que la derecha está con candidatos de descarte", dice Hassler tras irrupción de Desbordes

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), se refirió este lunes al anuncio de Mario Desbordes como candidato de Renovación Nacional (RN) para competir por el sillón municipal de esa comuna y acusó "desorden" y "turismo electoral" por parte de la derecha.

"Parece que la derecha está con candidatos de descarte", afirmó la alcaldesa, y agregó: "Yo lamento el desorden, el poco arraigo que hay con la comuna de Santiago. Entiendo que Santiago es la capital de nuestro país, pero para algunos pareciera que ello es un botín".

En ese sentido, Hassler -que es la carta del oficialismo y la DC para la reelección- manifestó ver "mucho turismo electoral, falta de arraigo e incluso desorden. Particularmente creo que RN es un mal recuerdo para Santiago, tuvo el periodo anterior con mucho abandono, con violencia sobre violencia".

"Más que oportunidades, yo creo que los quiebres hablan justamente de su desorden", planteó la autoridad comunal.

LA POSTURA DE LA UDI

El diputado Guillermo Ramírez (UDI) puso en duda -durante el fin de semana- la candidatura de Desbordes al sostener que solo es la propuesta de RN y que todavía no es la carta del sector.

En esa línea, la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, sostuvo que "creo que son entusiasmos que son bastante razonables, sin duda no hay que caer en las tentaciones de andar haciendo anuncios sin haberlo conversado bien donde corresponde".

"No tenemos ninguna oposición a la candidatura de Mario Desbordes, todo lo contrario. Pero acá lo importante es que hay que hacerlo bajo las reglas del juego que nos hemos ido definiendo como coalición, y eso implica que en el Comité Electoral podamos tomar una adhesión conocida por todos", enfatizó Hoffmann.

Por su parte, la diputada y jefa de bancada de RN, Ximena Ossandón, afirmó esta mañana en el Diario de Cooperativa que la candidatura de Desbordes "está resuelta como Chile Vamos, se hizo un consenso, se conversó, se hizo todo un proceso. Tal vez pueden tener un problema interno o tal vez quieran mandar un mensaje a su gente".

"Pero lo de Mario Desbordes está definido e insisto, está consensuado en Chile Vamos, no es ninguna sorpresa", enfatizó la parlamentaria.

REPUBLICANOS: "NOSOTROS NO TENEMOS CANDIDATO"

Desde el Partido Republicano, el diputado José Carlos Meza comentó en El Primer Café de Cooperativa que "nosotros no tenemos candidato en Santiago, hoy no tenemos, no es Mario Desbordes, no es Aldo Duque".

"Así como nosotros estamos hoy haciendo ese gesto en Santiago Centro de no levantar una carta y esperar cuál es la carta que finalmente Chile Vamos defina que, hasta el momento, por lo que parece todavía no está 100% definida. Nosotros también esperaríamos el mismo gesto en una comuna tan importante como Santiago, que es Recoleta", explicó.

"Una vez que tengamos la lista completa de los candidatos de Chile Vamos, ahí vamos a ver a qué candidatos -de Chile Vamos- vamos a apoyar nosotros. Porque una cosa es no competir con Chile Vamos, y otra cosa muy distinta es apoyar a un candidato de Chile Vamos", complementó el militante republicano.

"Yo creo que cometió un error Mario Desbordes diciendo que tenía apoyo del Partido Republicano, cuando en la instancia interna del Partido Republicano ni siquiera sabíamos que era él el candidato, así que creo que ahí se adelantó un poco", finalizó.