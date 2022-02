Trabajadores de la Municipalidad de Santiago anunciaron una paralización total de sus funciones en señal de protesta contra la postura de la alcaldesa Irací Hassler (PC) frente a un informe de Contraloría que revela irregularidades en el pago de horas extras en la administración previa de Felipe Alessandri (RN).

Según el personal, el municipio cuenta con antecedentes para rectificar presuntos vicios hallados en el documento, pero en una entrevista con CHV Noticias, la jefa comunal respaldó lo detectado por el ente contralor.

El presidente de la Asociación de Funcionarios del municipio, José Escobar, afirmó que "los vicios, las faltas y los vacíos que tiene ese informe son lo que hay que subsanar, si las pruebas están en la propia municipalidad, porque tengo un libro de firmas, una certificación que me la hace mi director para pagarme las horas extraordinarias".

"No me las pago yo -continuó-, me las paga la municipalidad con un acto administrativo que es el que respalda eso. Pedimos que se pongan en la mesa y les digamos a los señores de la Contraloría que allí están".

Los manifestantes se reunirán con Hassler esta tarde para intentar convencerla a modificar su postura.