Presidenta de la Asociación de Municipalidades cuestiona real efecto de demoler las "narco casas"

La presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), Carolina Leitao, cuestionó este lunes la comentada medida impulsada en la comuna de La Florida, donde se han demolido diversas viviendas con ampliación irregular y que son vinculadas a delitos asociados al narcotráfico, advirtiendo que hay otras medidas que pueden ser más efectivas.

En entrevista con El Diario de Cooperativa, Leitao advirtió que esta propuesta fue una decisión personal del alcalde Rodolfo Carter, que "no la trajo al seno de la Asociación para poder plantearlo de manera colectiva, sino que él lo decidió hacer en su comuna, lo cual, por supuesto, es legítimo".

"Hemos tenido conversaciones bilaterales más bien informales, pero no formalmente", señaló, de todas maneras, la también alcaldesa de Peñalolén.

En cuanto a su opinión de estas demoliciones, la jefa comunal valoró que "se hace cargo de una demanda ciudadana respecto de lo que es la impunidad en el tema del narcotráfico o que la gente siente que aquí no pasa nada, que se hacen denuncias y que se demoran mucho las investigaciones. Claramente hay una señal de decir aquí no se está impune, al menos hay una acción que se hace cargo de esa demanda ciudadana".

Pese a esto, Leitao advirtió que no concuerda del todo con la medida, ya que tiene le problema de que no se sabe "cuán efectiva será respecto del control del narcotráfico, porque lo que se está demoliendo primero no es la causa completa, sino que solamente una ampliación irregular de una casa que se dice narco".

Además, dijo que aún no está claro si las afectadas son "casas del narcotraficante, un punto distribución" u otra, por lo que también se requiere revisar eso.

"Creo que lo más eficiente puede ser, al menos nosotros ya hemos estado trabajando con la Fiscalía, en incautar casas pero de manera completa para quitársela a los narcotraficantes, producto que se puede comprobar de que ha sido adquirida con fondos del narcotráfico", destacó la líder de la AChM.