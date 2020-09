Primarias municipales y de gobernadores: La derecha logró acuerdo y la izquierda no

Tras dos intensas jornadas, la oposición no logró acuerdo para realizar primarias legales conjuntas de cara a las elecciones municipales y de gobernadores regionales programadas para abril del 2021, resultado que sí alcanzó Chile Vamos.

Los dirigentes de la ex Concertación habrían llegado a la sede del PS temprano este miércoles para las últimas conversaciones, pero las sillas destinadas para el Frente Amplio y el pacto Unidad para el Cambio -conformado por el Partido Comunista, el PRO y el Frente Regionalista Verde- estaban vacías, pues ellos llegaron casi dos horas más tarde con su planteamiento, que no fue bien recibido por el resto de los conglomerados.

El fracaso de las negociaciones se hizo evidente cuando los dirigentes y secretarios generales del Frente Amplio se retiraron para inscribir sus primarias en solitario en el Servicio Electoral, minutos antes de que venciera el plazo a las 17:00 horas.

El timonel de Comunes, Jorge Ramírez, planteó que se hizo todo lo posible, pero finalmente no se llegó a consenso durante las conversaciones, en las que el principal obstáculo habría sido la solicitud del Partido Comunista de efectuar "blindajes" en varias regiones del país.

Sin embargo, el presidente del PS, Álvaro Elizalde, detalló más tarde que "hubo actores que solicitaron formalmente blindaje, y en segundo lugar, hubo otros que mientras estábamos dialogando y acercando posiciones, se fueron en paralelo a inscribir a nuestras espaldas y sin avisarnos un pacto propio de primarias, parciales y excluyentes, consolidando por tanto la división de la oposición", aludiendo al FA.

Asimismo, el presidente del PRSD, Carlos Maldonado, afirmó que les fue "imposible" pactar con Unidad para el Cambio y con el Frente Amplio porque habrían planteado "exclusión de los demás partidos en seis regiones".

Ante otras voces del sector que apuntan a su coalición por el fracaso de las negociaciones, Diego Corvalán, vicepresidente de Comunes, respondió en Twitter asegurando que estaban dispuestos a realizar primarias en las 13 regiones en las que hay partidos legalizados del Frente Amplio: "Nunca exigimos blindajes. No hubo disposición por parte de Unidad por el Cambio, Convergencia Progresista ni la DC".

En la misma línea, el timonel del Partido Comunista, Guillermo Teillier, expresó que "si es por blindaje, hay algunos que son acorazados en esto, no nosotros, nosotros somos casi un buque de madera nomás".

"No estoy por echarle la responsabilidad a nadie, creo que si empezamos con eso solo podríamos entorpecer las conversaciones que obligatoriamente tenemos que seguir haciendo hacia adelante", manifestó, agregando que más allá de hacer un mea culpa por esta conclusión, "resulta que la dispersión de la oposición no viene de hoy día, son meses".

"Mala señal"

Por su parte, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, afirmó que con esta resolución "no se está escuchando la voz de la gente, que quiere unidad y primarias democráticas, abiertas y sin exclusiones, y sin privilegios".

"De la responsabilidad tendrá que hacerse el balance después, pero claramente no estamos respondiendo a las demandas de la gente. Hay algunos que han hablado de unidad, de tener primarias abiertas en todas las regiones, pero han llegado pidiendo blindaje. Esa es la realidad", afirmó.

Muñoz remarcó que "esta es una mala señal" frente al Plebiscito, para el que queda menos de un mes, pero estimó que "la ciudadanía va a ir a votar por el Apruebo y la convención constitucional de todas maneras, pese a que los partidos no le están respondiendo a la ciudadanía".

Por su parte, el diputado Pablo Vidal (RD), quien fue crítico del primer aviso del FA de que desistirían de las primarias unitarias, señaló que la desunión con la que finalizaron las negociaciones "es un error histórico".

"Mientras la oposición no entiende la responsabilidad histórica que tenemos sobre nuestros hombros, la derecha inscribe primarias legales. No bastan las buenas intenciones, hay que traducirlas en acciones", reflexionó.

Chile Vamos acordó primarias municipales

Por otro lado, y también después de largas negociaciones, los partidos de Chile Vamos sí acordaron formalizar su pacto electoral de cara a las elecciones de alcaldes y gobernadores regionales, y lograron inscribirlo en el Servel justo antes del plazo.

Hubo un momento en que no se vislumbraba un compromiso en la coalición gobernante, principalmente por la decisión en primera instancia de no realizar las primarias en Vitacura, algo que provocó el rechazo de Evópoli, pues ese municipio se ha vuelto bastante codiciado por el sector por la inminente salida de Raúl Torrealba, quien estará impedido de competir de nuevo por ese cargo por ley.

Esto fue por que existió la posibilidad de que, para destrabar la discusión, se acordaran primarias que afectarían a las dos cartas presidenciales de la UDI, Joaquín Lavín y Evelyn Matthei, por situarse en las comunas de las que son alcaldes hoy en día, Las Condes y Providencia, pero finalmente se resolvió que se efectuaran en Vitacura y Lo Barnechea.

La presidenta de ese partido, Jacqueline Van Rysselberghe, explicó que finalmente se decidió aquello por tratarse de "candidatos que hoy día en principio van a la reelección, es un tema que se tiene que evaluar más adelante, y por lo tanto, no valía la pena centrar la discusión en una situación que eventualmente es hipotética; Puede ser que ambos no vayan a la reeelección, puede ser que ambos vayan, puede ser que uno vaya a la reelección y no sabemos cuál es".

"Aquí nadie es ganador, solo gana la generosidad, gana la gente, gana la democracia, y por eso creo que sale fortalecido Chile Vamos. En un momento donde vemos que muchos partidos de la oposición no quieren tener primarias, que Chile Vamos sea la única coalición de Chile que haya logrado un acuerdo electoral para tener primarias para sus alcaldes, habla bien del espíritu democrático de esta coalición", aseguró el senador Felipe Kast (Evópoli).

En tanto, el presidente de RN, Rafael Prohens, señaló que con esta negociación no pierde fuerza su partido, sino que confía que "vamos a retener por las urnas las dos comunas".