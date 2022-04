Renunció otra asesora en municipio de Ñuñoa: También acusó maltratos de Kena Lorenzini

Una asesora de la concejala Verónica Chávez (CS), identificada como L.A., se sumó a las renuncias registradas en el municipio de Ñuñoa, en el marco de una serie de acusaciones en contra de María Eugenia Lorenzini.

"El motivo de mi renuncia es el ambiente laboral hostil provocado por los maltratos ejercidos por la concejala María Eugenia Lorenzini, tanto a mí como a otras compañeras, y las débiles medidas de cuidado para las personas afectadas que seguíamos compartiendo el espacio de trabajo, a pesar de haber dado aviso en diversas ocasiones a mis jefaturas superiores", explicó la trabajadora en una misiva entregada el 31 de marzo pasado y dada a conocer en esta jornada por La Tercera.

"Esto fue por un tema personal de ella y ahí una no puede hacer mucho más", dijo Chávez, mientras que Lorenzini indicó que "pueden publicar lo que quieran, pero no voy a opinar. Colócalo así: no voy a emitir opiniones".