San Ramón: Investigan amenazas de muerte contra candidato DC a la alcaldía, que apunta a Aguilera y al narco

La Fiscalía Regional Metropolitana Sur investiga una denuncia de amenazas de muerte contra el concejal demócrata cristiano y candidato a la alcaldía de San Ramón, Gustavo Toro, quien apunta al circulo cercano del actual jefe comunal, Miguel Ángel Aguilera (ex PS y que va por la reelección como independiente), que está siendo investigado por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

De acuerdo con lo relatado en la denuncia, los hechos ocurrieron la tarde del lunes 15 de marzo, luego de que Toro, acompañado de su equipo, y mientras se dirigía a una actividad de campaña en la Población La Bandera, se percató de que era seguido por dos automóviles en el sector de calle Alpatacal.

Según el concejal, los autos lo interceptaron y desde el interior de ellos sus ocupantes efectuaron disparos.

"Los vehículos se pusieron detrás nuestro y lanzaron balas al aire en señal de amedrentamiento", relató Toro a Cooperativa.

"La Fiscalía Metropolitana Sur se encuentra recabando los antecedentes respecto a este hecho junto con la aplicación de las medidas de protección que corresponden", informó la persecutora Claudia Cañas.

Toro expuso que se trata del último episodio de una serie de hechos de violencia de "matonaje electoral" que ha venido sufriendo, según dice, hace más de un año. De hecho, se encuentra con resguardo policial por amenazas de muerte desde el 29 de diciembre.

El concejal apunta al equipo que trabaja con el actual alcalde de San Ramón, su contendor directo por el sillón edilicio, además de personas ligadas al narcotráfico en la comuna.

Aguilera se vio fuertemente cuestionado a partir de 2017 cuando una investigación periodística dio cuenta de los vínculos de sus funcionarios de confianza en la municipalidad con grupos asociados al narcotráfico de la zona.

"Este no es un hecho aislado: a fines de noviembre me amenazaron de muerte tres sujetos del Departamento de Educación vinculados al alcalde, me dijeron que me iban a correr balas. Lo que ocurrió la semana pasada viene también a dar cuenta de lo que ha sido esta campaña, donde no han seguido, nos han sacado fotos, nos han amenazado. Hoy veo que esta comuna está tomada por delincuentes vinculados al narcotráfico", manifestó Toro.

El concejal dice que a pesar de temer por su integridad y la de su familia, mantendrá su candidatura a alcalde.

Este martes, un grupo de políticos de la DC se reunirá para hacer público su apoyo a Toro, además de exigir al Ministerio Público resultados sobre la investigación.

Cooperativa se contactó con el alcalde Aguilera sobre este caso, pero declinó referirse al tema.