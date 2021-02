Tricel impide repostulación de Claudio Castro en Renca: Queda sólo un candidato en carrera

El Tribunal Calificador de Elecciones inhabilitó al alcalde de Renca, Claudio Castro, para buscar la repostulación en las elecciones de abril.

La decisión se basa en la renuncia del jefe comunal, fuera de plazo, al Partido Demócrata Cristiano; y en la práctica deja a la comuna con un sólo candidato en carrera: el militante del PRI César Monsalve, quien es el aspirante de Chile Vamos.

"De ocho jueces que han tomado posición en este proceso, cinco lo hicieron a favor de mi candidatura, el fallo que conocimos hoy se pronuncia estrictamente respecto de si el 26 de octubre del 2019 yo tenía o no la calidad de independiente", dijo Castro y anunció que presentará una modificación al artícuo 13 del Tricel "incorporando un hecho que no estuvo presente en la deliberación de los jueces, que con este fallo es el tribunal el que elige al próximo alcalde de Renca y no la ciudadanos".

En un hecho que atenta contra la democracia, el @PRIdemocrata logra su objetivo: fallo dividido del TRICEL impone un alcalde designado en #Renca. Tomaremos acciones. Deben ser l@s renquin@s y no un Tribunal quienes elijan a su alcalde. ¡No bajaremos los brazos!#QueRencaDecida — Claudio Castro Salas (@cn_castro) February 26, 2021

Por su parte, Monsalve apuntó que en la democracia hay "dos principios fundamentales", que es la competencia y que "nadie está por sobre la ley, asi que yo obedezco y acato lo que resuelve los tribunales electorales", agregando que continuará haciendo camapaña "a pesar de las circunstancias que hoy día se están presentando".

EL PROBLEMA DE LOS PLAZOS

La candidatura de Claudio Castro ya había sido rechazada por el Servicio Electoral (Servel), pero luego el alcalde logró un triunfo en el Tribunal Electoral de la Región Metropolitana.

El fallo del Tricel conocido hoy apunta a que Castro "aparece declarado como independiente, pero registra afiliación en partido político dentro del plazo legal, vulnerando la disposición Trigésima Sexta Transitoria de la Constitución Política de la República, los artículos 105 de la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y 5° inciso sexto de la Ley N°18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios".

Castro envió al Servel su carta de renuncia a la DC el 26 de octubre de 2019, y la ley señala "los candidatos independientes (...) no podrán haber estado afiliados a un partido político dentro del lapso comprendido entre el 26 de octubre de 2019 hasta el vencimiento del plazo para declarar candidaturas". La norma, razona el Tricel, "denota claramente los límites en que debe considerarse el plazo"; esto es: "Entre las 00:00 horas del día 26 de octubre de 2019 hasta las 24:00 horas del día 11 de enero de 2021".

"Siendo así, la renuncia formulada por el precandidato señor Castro Salas no ha sido interpuesta dentro del plazo a que se refiere la norma constitucional transcrita y, por tanto, la vulnera", indica.

"En consecuencia, la carta renuncia del señor Castro, presentada ante el Servicio Electoral el día 26 de octubre de 2019 es prueba suficiente que, apreciada por este Tribunal como jurado, permite concluir que se (...) se rechaza la reclamación en contra de la Resolución O N°002, publicada el 23 de enero de 2021, del Director Regional del Servicio Electoral", añade la sentenca, que fue adoptada con votos en contra de los ministros Juan Eduardo Fuentes Belmar y Jaime Gazmuri Mujica, y a favor de Rosa Egnem Saldías, Ricardo Blanco Herrera y Jorge Dahm Oyarzún.

Anteriormente, tanto el Servel como el Tricel regional habían asegurado que Castro cumplía con la ley, por ello, el alcalde pide que desde el Congreso den explicaciones al respecto y la presidenta de la Comisión de Gobierno, la diputada DC Joanna Pérez, dijo que se "dan interpretaciones".

"En este caso, hay una divergencia en esa interpretación desde el Tricel con respecto a la ley de los días corridos, de cuando debía renunciar. Yo espero que esto se resuelva de la mejor manera, muchos aspectos, también estos órganos han pedido esa información a los partidos y el alcalde Castro en su minuto renunció oportunamente a la Democracia Cristiana y después lo oficializó, entonces bastaría se pidieran informes", añadió.