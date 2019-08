Van Rysselberghe considera que "no es el minuto" de Carlos Larraín y acusa "obsesión" contra Lavín

La UDI reaccionó molesta este lunes a las nuevas críticas contra el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín que formuló Carlos Larraín, quien no descartó una candidatura para presidir la alcaldía de esa comuna.

En el programa "Estado Nacional" de TVN, Larraín comentó que "el liderazgo de Lavín es muy potente y cuenta con gran respaldo ciudadano", pero, aludiendo al alto presupuesto que maneja el municipio, fustigó: "Quisiera que Las Condes señale un camino; no le haga 'trululú' a las comunas pobres y nosotros estamos inaugurando un museo de cera".

En ese sentido, cuestionó que "la gestión de Lavín está encaminada a llamar la atención, a su manera de hacer política, que no me gusta, lo que vengo diciéndolo desde hace 15 años. No estoy de acuerdo con su manera de enfrentar la tarea política, hay que pensarse las cosas con más profundidad".

Asimismo, criticó el bullado proyecto de viviendas sociales que impulsa Lavín en Las Condes: "Esto de que la integración social va a resultar con hacer un edificio de 18 pisos, no me lo trago".

En la arena electoral, consultado sobre una eventual candidatura suya a esa alcaldía, Larraín sostuvo que "no lo he pensado; sí creo que Las Condes vale la pena y que podría ser una guía en muchos sentidos, sobre todo en el urbanístico; y creo que tiene un déficit tremendo en esta materia".

"De pronto hay que cambiar de manos y en una de esas me toca a mí. No estoy diciendo que sí. No está descartada (la candidatura), pero no estoy entusiasmado con el metabolismo disparado", reconoció el ex senador, de 76 años.

En la misma emisión, el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, le aseguró que su partido también presentará un candidato y que deberán competir en primarias.

Larraín abordó el tema electoral en su primera intervención en el programa "Estado Nacional".

"No es su minuto"

La timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, criticó de vuelta hoy a Larraín, quien fue concejal por Las Condes por cuatro períodos –en la elección de 2008 fue el más votado a nivel nacional- y entre ellos, alcalde desde junio de 1999 a diciembre de 2020.

"Carlos Larraín tiene cierta obsesión con Joaquín Lavín, es evidente, probablemente porque solo ha podido ser alcalde por un tiempito corto, y a lo mejor se quedó con las ganas", dijo.

Reprochó que "este no es el minuto de él, hoy hay un alcalde en ejercicio y me parece que la obsesión no es la mejor razón para competir en primarias".

Lavín figura constantemente entre los políticos mejores evaluados en las encuestas y recientemente en una de ellas tomó gran ventaja entre los probables presidenciables de Chile Vamos. Desde Evópoli, incluso, admitieron este lunes que la carrera por La Moneda se adelantó al interior del bloque.