Winter y las municipales: "La derecha se está repartiendo fichas del Monopoly"

El diputado Gonzalo Winter, de Convergencia Social (CS), acusó este martes a Chile Vamos de utilizar las elecciones de octubre como una partida de Monopoly, al analizar el sorprendente desorden al interior del bloque opositor en la competencia por el municipio de Santiago, que tiene a la actual jefa comunal del Partido Comunista, Irací Hassler, corriendo sola.

Sebastián Sichel tenía previsto anunciar el domingo pasado su candidatura como independiente para apurar el apoyo del conglomerado derechista. Sin embargo, debió echar pie atrás luego que Renovación Nacional (RN) definiera su respaldo a Mario Desbordes, que aseguró más temprano que contaba con el respaldo de toda la coalición.

En las horas posteriores, sin embargo, desde la UDI y Evópoli aclararon que aún no se había adoptado ninguna definición oficial al respecto y que este era un tema en desarrollo.

"Si Sichel está triste porque no lo invitaron a no sé donde, si Desbordes quiere venir o si quieren ir a La Florida o La Cisterna, o si (Felipe) Alessandri quiere Lo Barnechea o quiere Santiago... Se están repartiendo fichas del Monopoly, y de lo que yo quiero que hablen es de mi comuna", dijo Winter, vecino de la capital, en El Primer Café de Cooperativa.

El diputado teorizó que "la forma en que se ha injuriado" a la gestión de Hassler, "en que desde el principio miles de personas que no viven en la comuna de Santiago a los seis meses de asumir empezaron a echarle la culpa de todos los problemas del país, hace que hoy día nadie en la derecha esté verdaderamente disponible o haya una verdadera disputa que tenga a Santiago en el centro".

"Ellos", según el frenteamplista, "ya establecieron que todo delito ocurrido dentro de la comuna de Santiago es culpa del alcalde", lo que "hace que sea bien complicado para la derecha encontrar un candidato a alcalde, y por eso tienen este desorden que, finalmente, no habla de Santiago".

"No digo que la comuna de Santiago sea jauja; vive un problema relacionado con la sobrepoblación de una inmigración muy intempestiva y la fuga de capitales a otros barrios, pero el deterioro de la comuna ha sido detenido por acciones directas de esta gestión municipal", aseguró.

BAJA DE HOMICIDIOS

En Cooperativa, Winter comentó también el informe de homicidios consumados correspondientes a 2023, publicado ayer por las autoridades; documento que, entre otras cosas, destacó la baja de 6% en la tasa de estos crímenes respecto a 2022.

Aunque dijo "celebrar nunca ninguna cifra de homicidios", el parlamentario de CS hizo un llamado a "la normalización del debate público y a que quienes le asignaron al Gobierno la responsabilidad de todo delito en Chile ahora tengan, entonces, una actitud en consecuencia".

El legislador expuso que "durante todo el año 2022, en donde se ejecutaban políticas públicas diseñadas en el Gobierno anterior, con presupuestos diseñados en el Gobierno anterior, todo crimen fue imputado por la oposición directamente a una negligencia del Gobierno del Presidente Boric".

"Sin embargo, hoy tenemos que se reduce levemente la cifra de homicidios y, entonces, la oposición, en buena hra, dice: 'No, no, no; esto no se trata del Gobierno de turno, sino que vayamos al tema profundo de la criminalidad' (...) Cada vez que el Gobierno tiene un logro, resulta que ya no se discute sobre el impacto de las políticas del Gobierno en esa materia", reprochó.