Apoyo a Lula: Molestia en sectores de izquierda por llamado a la "prudencia" de Heraldo Muñoz

Molestia causó en sectores de la oposición que el ex canciller y actual timonel del PPD, Heraldo Muñoz, pidiera "prudencia" tras la carta en apoyo a Lula da Silva, condenado por corrupción, firmada por un grupo de políticos chilenos encabezados por la ex Presidenta Michelle Bachelet.

"Debemos ser respetuosos del sistema judicial brasileño, en tanto se haya cumplido con el debido proceso. Los progresistas le tenemos afecto a Lula por lo que hizo en su país; esa declaración refleja ese sentido, pero hay un proceso judicial que tiene sus tiempos y requisitos. Hay que tener solidaridad, con la debida prudencia", dijo Muñoz en El Mercurio.

Tras estas declaraciones, varios de los firmantes de la misiva expresaron incomodidad y sorpresa.

El diputado comunista Hugo Gutiérrez aseguró que Muñoz no fue muy prudente en su rol de canciller cuando le tocaba referirse al presidente venezolano Nicolás Maduro.

"A mí me parece que esas palabras debió habérselas aplicado a su propia gestión. Todo lo que él hizo con respecto a Venezuela y (Nicolás) Maduro, la conducta prudente uno la aplica en todos los ámbitos de su vida y no sólo en aquello que le conviene", expresó Gutiérrez.

Hay molestia en las filas socialistas y Comunistas por el llamado a la prudencia de Heraldo Muñoz por carta de apoyo a Lula @Cooperativa — Paola Aguillón (@Aguillonismo) 11 de julio de 2018

En el PS se manifestaron sorprendidos por declaraciones de Muñoz

Mientras que al interior de la bancada socialista, el jefe de comité, Rabindranath Quinteros, dijo sentirse bastante sorprendido y dijo no comprender a qué se refiere el timonel PPD con la "prudencia".

Incluso, recordó que recién vienen saliendo de una tensión que se prolongó por casi una semana a raíz del rechazo socialista al nombre de Ángela Vivanco a la Corte Suprema.

"Lo de la 'prudencia' que dice Heraldo Muñoz yo no entiendo a qué se refiere. Miren... estamos saliendo de una crisis con las bancadas en el Senado porque nosotros no votamos por una persona que ellos votaron. Yo no quiero hacer la similitud ni quiero hacer el berrinche que se hizo por unas expresiones del presidente del PPD", manifestó.

Quinteros sostuvo que "me llama la atención, porque lo que estamos tratando de hacer nosotros es que la crisis institucional que vive Brasil pueda incidir en algo para buscar que vuelva a los cauces normales".

En tanto, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, apuntó que "nosotros tenemos una postura clara respecto de lo que acontece en Brasil, nos parece necesario generar garantías democráticas para que el pueblo brasileño finalmente opte con plena libertad respecto de quién considera debe ser su presidente".

"En el caso chileno, nosotros tenemos una relación muy estrecha con el Partido por la Democracia y vamos a seguir trabajando juntos", remarcó el ex vocero de Gobierno.

DC defendió a Muñoz: "No puede haber doble estándar"

Por su parte, desde la DC, su timonel Fuad Chahín salió en defensa de Muñoz, sosteniendo que en materia de corrupción no se puede tener doble estándar.

"Me parece que es coherente lo que ha señalado Heraldo Muñoz y creo que es fundamental que en materias como derechos humanos, democracia y corrupción no puede haber doble estándar", aseveró.

El líder DC recalcó que "tiene que haber una sola línea, porque esto no tiene color político, y por lo tanto no podemos tolerar ni autoritarismo, ni violación a los derechos humanos, ni actos de la corrupción cuando son más menos cercanos y criticarlos cuando son nuestros adversarios, eso me parece que no corresponde, hay que tener una sola línea y, por lo tanto, saludo la posición que adoptó el presidente del PPD".

Desde el PPD, el senador Jaime Quintana respondió que "me parece una mirada atendible la que tiene Heraldo (Muñoz) como una persona que conoce muy bien los sistemas jurídicos internacionales, no obstante, como él también señala, el progresismo chileno tiene un profundo respeto por lo que fue la obra social de los gobiernos de Lula, eso también es bueno ponerlo sobre la mesa".

El timonel PPD evitó realizar más comentarios sobre sus dichos durante la presente jornada.