"Cónclave" de la ex Nueva Mayoría terminó con críticas y sin mayores acuerdos

"En relación con la participación o no en los grupos del Presidente Piñera, no tomamos ningún acuerdo de asistir o no asistir, así que cada partido hace lo propio".

Con estas palabras el timonel comunista, Guillermo Teillier, informó el martes por la tarde sobre el resultado del "cónclave" que reunió a los dirigentes de la ex Nueva Mayoría.

En la antesala se apuntaba justamente que uno de los principales objetivos de la cita era la búsqueda de una posición unitaria frente a las invitaciones a diálogo prelegislativo sobre las cinco áreas de "acuerdos nacionales" que promueve el Gobierno: infancia, seguridad ciudadana, salud, "paz en La Araucanía" y desarrollo/derrota de la pobreza.

En definitiva, en la cita sólo se llegó a un acuerdo en materia administrativa: todos los días lunes se van a juntar en la sede del Senado en Santiago los presidentes de partido, secretarios generales y jefes de bancada del PS, el PPD, el PR y el PC.

Reacción DC

La DC anunció ayer mismo que no participaría en el encuentro, y dirigentes como el ex timonel Jorge Pizarro criticaron la "connotación" que se quiso dar al encuentro, al modo de una especie de germen de la rearticulación opositora.

"Cuando se le da una connotación política más allá de lo que corresponde se generan estos problemas. Creo que los presidentes de partido tienen que evaluar la forma en que ellos se están relacionando, tienen que mejorar la coordinación entre ellos y clarificar qué objetivos persiguen, porque a veces le da a uno la impresión de que se toman decisiones apresuradas", dijo Pizarro, jefe de los senadores de la DC.

"Seamos claros en esto: hoy día la Nueva Mayoría no existe. Estuvimos juntos en el pasado, eso terminó, y hoy día los partidos tienen amplia autonomía para ir definiendo su propia identidad y su relato", comentó, en la misma línea, el senador Francisco Huenchumilla.

"Yo me siento con la más amplia autonomía para actuar en la forma autónoma que corresponda (sic)", subrayó el ex intendente de La Araucanía.

Frente a las críticas el timonel radical, Ernesto Velasco, reiteró que la DC fue invitada "formalmente" y la respuesta que se dio "es que ellos están en un proceso interno, tienen un proceso de elecciones internas, que van a esperar resolver aquello y, por lo tanto, no se van a integrar a ningún tipo de reunión mientras ello no concluya".

El tiempo necesario...

También manifestó críticas a la manera de proceder el senador socialista Carlos Montes.

"Lo que pasa es que no todos los partidos están en las mismas situaciones: la Democracia Cristiana va a tomar decisiones este fin de semana, por ejemplo; el Partido Socialista tiene ciertas definiciones, el PPD también; o sea, cada uno tiene sus ritmos y hay que respetar más que nunca el ritmo cuando no hay una coalición. Cada uno tiene su manera de enfrentar los temas y debemos tener el respeto y la paciencia para darnos los tiempos necesarios", reflexionó Montes.

En el caso de la Cámara Alta se está desarrollando un trabajo de la oposición, junto con la DC, y hay 10 comisiones en distintas áreas, entre ellas la tributaria, desde las que se espera levantar propuestas.

"Yo creo que deberíamos tener cierto tipo de vocería por tema", dijo a este respecto el senador Montes.