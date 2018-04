Ex Nueva Mayoría no logró acuerdo sobre participación en comisiones convocadas por Piñera

La ex Nueva Mayoría, en su primer cónclave sostenido este martes en el Congreso, no llegó a acuerdo respecto a cómo responder a la invitación del Presidente Sebastián Piñera de integrarse a comisiones para lograr consensos.

En definitiva, cada partido decidirá en solitario si se integrará a estas instancias convocadas por el Gobierno para las cinco áreas en las que pretende impulsar "acuerdos nacionales".

El timonel comunista Guillermo Teillier explicó que "en relación a la participación o no en los grupos del Presidente Piñera, nosotros previamente no tomamos ningún acuerdo de asistir o no asistir, así que cada partido hace lo propio en eso".

"Pero, sin embargo, hemos concluido que lo mejor es trabajar aquí en el Congreso de conjunto y eso lo vamos a empezar a poner en práctica acá estos cuatro partidos. Darle prioridad al trabajo legislativo acá en el Congreso", indicó.

Además, Teillier precisó que "los partidos que ya están (en comisiones), están y los que nos estamos, no estamos. Punto, y esa es así la situación".

Se llegó a acuerdo a realizar todos los lunes una suerte de comité político en paralelo al del oficialismo, integrado por los timoneles y los jefes de bancada del Senado y la Cámara de Diputados, con el fin de fijar una postura como oposición.