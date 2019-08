Ex Nueva Mayoría y Frente Amplio empiezan a "tejer acuerdo" de cara a las Municipales

Los presidentes de la ex Nueva Mayoría valoraron un acercamiento con el Frente Amplio y destacaron la posibilidad de "empezar a tejer un acuerdo".

Esto luego que se conociera de un documento que envió el Partido Liberal (PL) al Frente Amplio en que propuso un "diálogo -sin complejos- con la mayoría de la oposición, en el marco de la elección municipal".

El acuerdo es planteado para 15 comunas emblemáticas -algunas gobernadas por la derecha- como Maipú, La Florida, Puente Alto, Concepción, Viña del Mar, Antofagasta, Ñuñoa, Providencia, Las Condes, San Miguel, Temuco, Rancagua, Calama, La Reina y Estación Central.

Pero también desde el Frente Amplio algunos han mostrado resolución de apoyar a algunos candidatos a alcaldes que consideran afines, como sería el caso de Recoleta, con Daniel Jadue (PC).

En este sentido, el dirigente del Frente Amplio, Tomás Hirsch (PH) aseguró que no se está hablando de pactar con la ex Nueva Mayoría.

Por su parte, desde el ex conglomerado, el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, aseguró que le parece bien y que "este no es un pacto efectivamente, no es una alianza, pero es un primer paso a un entendimiento, un entendimiento limitado. Me parece significativo que estemos yendo en una dirección coincidente, si bien es cierto que esto no es una alianza política".

Por su lado, el timonel comunista, Guillermo Teillier, agregó que "me alegro mucho que acuerden conversar respecto a alcaldías nuestras y entre ellas la de (Daniel) Jadue".

"Nosotros podríamos ver, también, y de alguna manera apoyar, por ejemplo, al alcalde de Valparaíso (Jorge Sharp) y así ir viendo porque yo creo que hay otros lugares donde podemos encontrarnos y empezar a tejer un acuerdo", agregó.

En tanto, la Democracia Cristiana (DC) -han dicho desde el Frente Amplio- que quedaría excluida por votar en algunos proyectos con el Gobierno.

Al respecto el secretario nacional de la DC, David Morales, manifestó que hoy nadie está para darse "gustos personales".