Ex Nueva Mayoría y Frente Amplio empiezan a "tejer" entendimiento de cara a las Municipales

Es un apoyo, pero no un acuerdo electoral. Así explican desde el Frente Amplio el acercamiento con la ex Nueva Mayoría, a excepción de la Democracia Cristiana, de cara a las elecciones Municipales del próximo año.

El diputado humanista Tomás Hirsch destacó que se podrá tener "conversaciones para apoyar a alcaldes o alcaldesas específicas, con nombre y apellido, allí donde algunos de ellos han tenido actitudes y estilos cercanos lo que es el frenteamplismos y evidentemente ellos podrán contar con nuestro apoyo, pero ya nos estamos refiriendo a apoyos individuales y no a un acuerdo electoral".

El presidente del PPD, el ex canciller Heraldo Muñoz, afirmó que "este no es un pacto efectivamente, no es una alianza, pero es un primer paso a un entendimiento, un entendimiento limitado".

"Me parece significativo que estemos yendo en una dirección coincidente, si bien es cierto que esto no es una alianza política", destacó.

Muñoz aspira acordar con el Frente Amplio 30 comunas emblemáticas que hoy son gobernadas por la derecha, como el caso de Maipú, Providencia, Las Condes y Viña del Mar, donde estarían dispuestos a alcanzar acuerdos para lograr nombres competitivos.

Desde el Partido Comunista, su presidente Guillermo Teillier reconoció que le "alegra mucho que acuerden conversar respecto a alcaldías nuestras y entre ellas la de (Daniel) Jadue".

"Nosotros podríamos ver, también, y de alguna manera apoyar, por ejemplo, al alcalde de Valparaíso (Jorge Sharp) y así ir viendo porque yo creo que hay otros lugares donde podemos encontrarnos y empezar a tejer un acuerdo", agregó.

El diputado liberal Vlado Mirosevic planteó en el Frente Amplio excluir de este acuerdo a la Democracia Cristiana, criticando el apoyo que han dado al Gobierno en la votación de proyectos emblemáticos.

Al respecto, el secretario nacional de la DC, David Morales, manifestó que "nadie en la oposición -ni la Democracia Cristiana ni los demás partidos- estamos para darnos gustitos. Hay que saber leer los distintos escenarios".

"Nosotros somos una oposición distinta a la oposición del Frente Amplio, y en aquellos lugares donde podamos llegar a acuerdos es bienvenido, y en aquellos lugares donde tengamos que competir, vamos a competir", remarcó.