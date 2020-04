Llamado a la unidad de Alberto Fernández generó desencuentro en la oposición chilena

El PPD y la Democracia Cristiana se sumaron a las críticas al presidente de Argentina, Alberto Fernández, quien el pasado fin de semana hizo un llamado a la unidad de la oposición chilena para "recuperar el poder" durante una conferencia del Grupo de Puebla organizada por el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami.

Mientras que desde la Cancillería expresaron su "profunda extrañeza" por los dichos del mandatario trasandino, al considerarlos una intromisión, el ex canciller Heraldo Muñoz, actual presidente del PPD, afirmó que "no es conveniente conversar asuntos internos con cualquier presidente".

El ex secretario de Estado añadió que "con el mayor respeto que le tengo al presidente Fernández, no debería haber ocurrido, porque lo que sucede es que eso termina, de alguna manera, afectando los lazos bilaterales, que es lo fundamental. Quien tiene que preocuparse de la unidad de la oposición es la propia oposición chilena en Chile".

A los reclamos se sumó el presidente de la DC, Fuad Chahín, quien comentó que "la oposición no tiene que recibir instrucciones de nadie. Fue desafortunado aquello. A mí me parece que una cosa son el debate y las ideas, que yo no tengo ningún problema que se generen de manera internacional, eso se hace siempre, pero otra cosa es que alguien pretenda dar sugerencias o instrucciones desde el punto de vista estratégico".

En tanto, Álvaro Elizalde, presidente del PS y que participó de la reunión, respondió que "todos los que critican el saludo del presidente Fernández en la reunión del Grupo de Puebla no participaron en la actividad. Comentan sobre la base de algo que no escucharon. Tal como dijo el senador Insulza, sería bueno que antes de criticar consultaran a los que participamos en la reunión".

El ex vocero de Gobierno añadió que "el presidente Fernández dio un saludo al inicio de la actividad y se refirió principalmente al desafío del Covid-19. La reunión tuvo por objeto dialogar y conversar respecto de los desafíos del progresismo en América Latina y el mundo y, en ese contexto, se puso hincapié en la necesidad de la unidad de todas las fuerzas progresistas".

En el encuentro también participaron la ex mandataria brasileña Dilma Rousseff y el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero.